Non solo Shakira, chi firma la colonna sonora dei Mondiali 2026

L'album dedicato ai Mondiali 2026 è uscito l'8 giugno: oltre a Shakira, sono numerosi gli artisti che hanno preso parte al progetto ambizioso

IPA Shakira

Shakira e i Mondiali, ormai, sono un binomio inscindibile. Da Waka Waka in poi, associamo ancora oggi la Coppa del Mondo alla sua voce e a quella coreografia che sappiamo ancora fare tutti a memoria dopo più di quindici anni. E anche per il 2026 è andata così: Dai Dai, il brano realizzato con Burna Boy, è stato annunciato a maggio con un teaser girato al Maracanã. L’8 giugno è uscito l’album ufficiale dei Mondiali 2026, e non c’è solo la nostra beniamina.

L’album ufficiale dei Mondiali 2026: le tracce e gli artisti da tutto il mondo

Dai Dai, sì, dai, ma purtroppo noi restiamo a casa anche stavolta. Terza edizione consecutiva senza Nazionale, terzo Mondiale vissuto dal divano. Balleremo comunque, ovviamente, perché Shakira ci trascina dentro anche quando non abbiamo nessun motivo sportivo per festeggiare. Ma dietro al suo nome, quest’anno, c’è un progetto musicale molto più ampio di un singolo inno.

Il disco completo è uscito oggi, lunedì 8 giugno, e raccoglie diciotto brani con quarantacinque artisti provenienti da continenti e generi diversissimi. La tracklist conferma che ci troviamo di fronte a uno dei progetti più ambiziosi realizzati sul fronte musicale da parte di FIFA: LISA accanto ad Anitta e Rema in Goals, Future con Tyla in Game Time, 21 Savage con Nata Cano e French Montana in Three Nations, Daddy Yankee con Shenseea, i Rolling Stones con un remix di In The Stars. Un elenco che attraversa pop, hip hop, reggaeton, K-pop, dancehall, R&B alternativo.

Questa edizione della Coppa del Mondo è la prima ospitata da tre Paesi insieme: Stati Uniti, Canada e Messico. E alla musica va l’arduo compito di raccontare questa impresa con Three Nations di 21 Savage, Nata Cano e French Montana, il brano che più esplicitamente raccoglie questa idea. Ma tutto l’album, nella sua costruzione, rispecchia quell’incontro: lingue diverse, influenze, collaborazioni tra artisti. Perché è questo che dovrebbero fare la musica e lo sport: unire tutti i cuori in un unico battito, senza distinzioni.

Shakira protagonista dei Mondiali 2026

Il 19 luglio, alla finale, sarà sul palco dell’Halftime Show insieme a Madonna e ai BTS: “Sarà straordinario esibirmi al loro fianco. E canterò Dai Dai, che è molto più di una semplice canzone della Coppa del Mondo. È soprattutto un messaggio per ogni bambino a cui è stato detto che il suo sogno è troppo grande”, ha detto Shakira.

Prima ancora, l’11 giugno, aprirà la cerimonia inaugurale in Messico con Dai Dai. Oltre a essere una delle artiste più amate della sua generazione, Shakira è da record: sono più di 95 milioni i dischi venduti in tutto il mondo, oltre al famoso concerto a cui sono stati presenti più di 2 milioni di persone. Riguardo al testo di Dai Dai, al Corriere ha svelato: “In me c’è del sangue italiano, è un legame indissolubile: sono innamorata della vostra cultura e ho amici italiani fantastici. Per questo sono triste, il giorno in cui non vi siete qualificati ero sconvolta”. Come gran parte dell’Italia, che sperava di rivedere finalmente la Nazionale in campo.