Mondiali 2026, come si è diffusa la teoria del complotto su Shakira: “Non è lei”

IPA Shakira

L’esibizione di Shakira ai Mondiali è destinata a far discutere. In Italia, il “pasticcio” in Rai non è sfuggito: la messa in onda della cerimonia inaugurale è stata praticamente interrotta per dare la linea al Tg1, con non poche polemiche da parte degli spettatori. Ma anche nel resto del mondo ha avuto la sua cassa di risonanza, e non in positivo: si è scatenato un “delirio collettivo”, dopo la cerimonia dei Mondiali di Calcio 2026, che si è tenuta giovedì 11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico. Secondo migliaia di utenti su X, TikTok e Instagram, la donna che ha cantato Dai Dai – l’inno ufficiale della competizione – non sarebbe stata Shakira, ma una sua sosia. Ma procediamo per punti.

“Non è Shakira”: come è nata la teoria della sosia ai Mondiali 2026

Tutto è partito mentre la cerimonia era ancora in corso. Shakira è salita sul palco dell’Azteca con un outfit giallo acceso, gonna realizzata con le maglie da calcio, sneakers con la zeppa e un paio di occhiali da sole oversize scurissimi, accompagnata da Burna Boy per il debutto dal vivo di Dai Dai. Ma è stato proprio l’aspetto di Shakira a scatenare i sospetti.

I commenti si sono diffusi quasi in tempo reale. “Ma è Shakira? Non le somiglia per niente. Sto sognando?”, ha scritto un utente su X. “Questa non è Shakira”, e così è partito il tam-tam mediatico. “Non ditemi che sono l’unica ad aver pensato che fosse la sosia di Shakira”. E ancora: “Hanno portato una Shakira tarocca all’inaugurazione del Mondiale?”. Qualcuno si è spinto oltre, analizzando i suoi movimenti sul palco: “Guardate come sbaglia il passo quando canta Dai Dai. Quella è una controfigura. Shakira ha mentito a tutti”.

I “complottisti” hanno puntato il dito su diversi elementi: i lineamenti del volto apparentemente diversi dal solito, gli occhiali che coprivano una parte del volto, i movimenti giudicati meno dinamici rispetto alle performance classiche della cantante. E così, per l’ennesima volta, la macchina dei social ha prodotto una delle teorie del complotto più assurde – e più virali – della prima giornata del Mondiale.

La prova che smentisce tutto: la cicatrice sulla fronte

Ma come spesso accade con le teorie del complotto, la smentita è arrivata in pochissimi secondi. Sono state infatti messe a confronto le immagini della cerimonia con quelle scattate dall’Associated Press durante un evento a New York nel maggio 2026. In entrambi i casi, sulla fronte della cantante è visibile la stessa piccola cicatrice che ormai ha da anni.

Ovviamente, la diffusione della notizia fake si è esaurita nel giro di poco tempo, e l’entourage dell’artista non ha riservato alcun commento alla questione. Del resto, probabilmente non ne ha nemmeno bisogno. Shakira ai Mondiali è praticamente di casa: ha cantato nelle cerimonie del 2006, del 2010, del 2014 e adesso del 2026. Ormai ha collezionato più apparizioni mondiali del suo ex Gerard Piqué. E per chi volesse un’ulteriore conferma della sua presenza in carne e ossa a Città del Messico, tornerà sul palco anche il 19 luglio, per la finale al MetLife Stadium del New Jersey, in uno show che la vedrà protagonista accanto a Madonna e ai BTS.