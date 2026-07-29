Levante, con l’abito a pois dal sapore retrò annuncia l’uscita del nuovo disco

All'uscita de "Dell'amore il fallimento e altri passi di danza" manca ancora un po' di tempo, ma per ora ci siamo già innamorati del suo look: tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Levante, dall'estetica alle tracce

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Levante

Un abito a pois dal piglio vintage, gli occhi chiusi, un braccio rivolto al cielo ed un clamoroso annuncio che promette di accendere l’autunno musicale: Levante ha scelto Instagram per rompere il silenzio, mescolando eleganza d’altri tempi e contemporaneità per svelare l’uscita del suo attesissimo nuovo album.

Levante, l’abito a pois ci racconta “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”

In questo luglio bollente, Levante ha portato una ventata di freschezza: il titolo scelto per questa nuova avventura, Dell’amore, il fallimento e altri passi di danza, racchiude già l’essenza di una narrazione che si preannuncia intima e universale.

L’album arriverà ufficialmente sul mercato il prossimo 9 ottobre 2026, eppure il viaggio visivo ed emotivo è già cominciato sui social, dove l’artista ha mostrato la copertina e svelato la complessa architettura concettuale che sorregge l’intero progetto.

La scelta della foto, per prima, non è affatto casuale: l’estetica rétro dell’abito a pois dialoga perfettamente con l’idea di una narrazione ciclica, una sorta di ballo senza tempo in cui tutti, prima o poi, ci troviamo a ripetere gli stessi passi d’amore e di fragilità.

A catturare l’attenzione dei fashion enthusiast, inevitabilmente, è stata proprio l’aura sofisticata del capo, un vero e proprio manifesto di eleganza sartoriale d’ispirazione modern-vintage: mentre la silhouette fluida le accarezza la figura senza costringerla, con la stampa puntinata che diventa la protagonista assoluta di un gioco optical in bianco e azzurro, il taglio sartoriale strizza l’occhio alle atmosfere degli anni Sessanta, evocando lo charme intramontabile delle dive del tempo attraverso un mix perfetto di rigore e fascino.

Per la prima volta nella sua carriera, la cantante non appare da sola al centro della scena: l’immagine la vede circondata da una vera e propria piramide umana composta dalle persone fondamentali della sua vita privata e professionale, a simboleggiare che ogni caduta e ogni ripartenza sono dinamiche collettive e mai puramente solitarie.

A fare da filo conduttore c’è poi un colore preciso: l’arancione. Questa tonalità, che accende lo sfondo creando un netto contrasto con il turchese del look, rappresenta l’energia creativa, la spiritualità ma anche una fase di passaggio, la maturazione e i cambiamenti più profondi della natura e della psiche. La sfumatura perfetta, insomma, per un disco che raccoglie ben quindici tracce e che esplora le mille sfaccettature delle relazioni umane.

Di cosa parla il nuovo album

“Mi trema il cuore. Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”.

A conferma di quanto detto, sono esattamente queste le parole con cui Levante ha scelto di introdurci il nuovo viaggio: all’interno della scaletta troveranno spazio sia il brano sanremese Sei tu sia l’ultimo successo estivo, Malìa, canzoni che hanno già offerto al pubblico un assaggio della profondità e del tono autentico di questa produzione.

Non resta quindi che attendere l’autunno per scoprire come questi nuovi passi di danza si tradurranno in musica, pronti a lasciarsi trasportare dall’energia travolgente di una delle voci più riconoscibili del panorama cantautorale italiano.