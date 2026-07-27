Levante, slip dress e corsetto in concerto: il risultato è super rock

Con lo splendido sfondo del Real Sito di Carditello, a San Tammaro, Levante ha regalato al suo pubblico grandi emozioni. E anche un look da paura: abito sottoveste e corset belt sono un grosso sì per l'estate 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Levante in concerto

Voce potente, grinta da vendere, una scaletta densa di emozioni e un outfit che ha catalizzato l’attenzione fin dal primo accordo: la performance di Levante a San Tammaro, tappa del suo acclamato tour Dell’Amore, ha confermato lo status dell’artista non solo come colonna portante della musica italiana ma anche come assoluta icona di stile.

Levante, slip dress e corset belt: l’accoppiata fashion che non ti aspetti (ma che funziona)

La splendida architettura del Real Sito di Carditello, a San Tammaro, ha fatto da sfondo a una delle tappe più intense del tour estivo Dell’Amore di Levante. L’evento, inserito nella rassegna del Carditello Festival, ha visto l’amatissima cantautrice siciliana conquistare la platea non solo con le note trascinanti dei suoi grandi successi e le anticipazioni del nuovo album, ma anche con una scelta stilistica d’impatto.

L’artista ha infatti calcato la scena con addosso un look studiato nei minimi dettagli, capace di fondere romanticismo e ribellione in uno solo attraverso due delle tendenze più forti del 2026: a costituirne il punto di partenza era uno slip dress fluido e leggero, rosa cipria, satinato e caratterizzato dai classici inserti in pizzo a contrasto, che fluttuava ad ogni suo minimo movimento accarezzandole la silhouette con estrema naturalezza.

IPA

Ecco però che questo capo, iconico per la sua estetica minimalista e generalmente associato alla sensualità che da sempre caratterizza il mondo della lingerie, acquista sul palco una dimensione completamente nuova grazie ad un tocco inaspettato.

A spezzarne la delicatezza quasi eterea vediamo intervenire un corsetto nero strutturato a mo’ di cintura, vero fulcro di questa apparizione super rock: mentre l’accessorio stringeva la vita della trentanovenne, ridisegnandone le proporzioni, non ha fatto altro che aggiungere una nota punk-chic e iper contemporanea all’insieme.

Parliamo di una vera e propria “corazza da palcoscenico”, che ha saputo trasformare l’allure romantica dell’abito sottoveste in un’affermazione di pura forza: la contrapposizione tra la morbidezza della seta ed il rigore grafico del bustier creava una tensione visiva a dir poco magnetica, incarnando appieno quel carisma che contraddistingue l’artista.

A completare questa estetica sorprendente, sul finale, ci hanno pensato poi delle calzature ibride e imponenti: come ciliegina sulla torta, Levante ha scelto di aggiungere delle Mary Jane gladiator dal platform esagerato, perfette per slanciare la figura e garantire la giusta stabilità durante i momenti più energici dello show.

La metamorfosi di stile, in bilico tra retrò e avanguardia

Con questa apparizione super glamour la cantante di Malìa prosegue felicemente la sua evoluzione stilistica, ben lontano dalle storiche uniformi composte da culotte e camicia che avevano caratterizzato le sue precedenti tournée.

Parliamo di un viaggio affascinante, che fonde retrò e avanguardia, trasformando ogni centimetro di tessuto in un’estensione della sua musica: d’altronde fin dagli esordi l’abbiamo vista rifiutare le scorciatoie della banalità, per muoversi con disinvoltura tra il vintage d’ispirazione anni Settanta e il minimalismo grunge degli anni Novanta.

La fase attuale? Un perfetto equilibrio tra femminilità e grinta, dove l’ispirazione boudoir perde ogni traccia di leziosità per abbracciare una dimensione più graffiante e libera: l’ennesima dimostrazione, insomma, di come gli abiti possano divenire uno strumento fondamentale di narrazione, amplificando l’impatto di un’esibizione dove la musica e la moda corrono sulla stessa, potentissima traccia.