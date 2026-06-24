Serena Brancale, Levante e Delia: le più ascoltate. La classifica dei tormentoni estivi 2026

Dal ritorno delle sonorità mediterranee all’ascesa dell’urban e dei ritmi latini: le canzoni e gli artisti che stanno segnando l’estate 2026

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IPA Serena Brancale

Serena Brancale, Levante e Delia guidano la corsa alle canzoni dell’estate con Al mio Paese, simbolo di un ritorno alle sonorità mediterranee che sta conquistando gli ascoltatori. Ma per Spotify il vero fenomeno del 2026 è un altro: l’addio al tormentone unico. Nella playlist Estate 2026, che supera il milione di follower, convivono urban, pop, latin e dance, raccontando un’estate musicale dai mille volti.

Per decenni il tormentone estivo è stato un rito collettivo. Una sola canzone riusciva a monopolizzare radio, televisioni, spiagge e locali, diventando la colonna sonora condivisa di milioni di italiani. Oggi quello scenario appare sempre più lontano. La musica si consuma attraverso playlist personalizzate, social network e algoritmi, rendendo il successo più frammentato e meno prevedibile.

Secondo gli editor di Spotify, non esiste più una hit capace di mettere tutti d’accordo. Le canzoni che dominano l’estate possono nascere da una tendenza virale, arrivare da artisti indipendenti o addirittura essere state pubblicate mesi prima della bella stagione. Il risultato è un panorama musicale più ricco e variegato, dove ogni ascoltatore costruisce la propria personale colonna sonora.

“L’era del tormentone unico e onnipresente è tramontata. Oggi l’estate italiana è un mosaico di suoni, generi e culture”, spiega Dario Manrique, Editorial Lead Italia e Spagna di Spotify.

Urban, latin e folklore: le tendenze che stanno conquistando gli ascoltatori

Tra i trend individuati dalla piattaforma domina ancora la musica urban, che continua a rappresentare uno dei generi più ascoltati in Italia. Accanto a nomi consolidati come Sfera Ebbasta, Geolier e Tony Boy, emergono nuove sperimentazioni che mescolano dance, elettronica e richiami hyperpop. È il caso di Anna con White Girl Wasted e di Artie 5ive con Swag Music.

Un’altra delle grandi protagoniste dell’estate è la musica latina, ormai lontana dall’essere sinonimo esclusivamente di reggaeton. Gaia punta sulle atmosfere raffinate di Bossa Nostra, mentre Fred De Palma, Emis Killa e Anitta propongono il merengue di La Testa Gira. Spazio anche al funk brasiliano di G.Mineiro con Splinter Cell, genere che sta conquistando la Generazione Z in tutto il mondo.

A sorprendere è soprattutto il ritorno delle influenze popolari e mediterranee. Al mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia rappresenta perfettamente questa tendenza, insieme a Canto d’amore, che vede collaborare Angelina Mango e Marco Mengoni. Sonorità che riscoprono tradizioni locali, strumenti popolari e atmosfere che richiamano il Sud Italia.

IPA

Da Jovanotti e Alfa a Ultimo: i Big italiani pronti a infiammare la stagione

Tra i nomi più attesi figurano inoltre alcuni dei protagonisti assoluti del pop italiano. Jovanotti e Alfa in Buon Vento, un brano che punta sulle atmosfere da chitarra, falò e vacanze. I Pinguini Tattici Nucleari si candidano invece a diventare una delle colonne sonore della stagione con Sorry Scusa Lo Siento, mentre Ultimo prepara il terreno per il concerto evento di Tor Vergata con Romantica.

C’è spazio pure per Bresh, che in Da Dio sperimenta sonorità indie e chitarre lo-fi, e per Annalisa, da anni presenza fissa nelle classifiche estive e la sua Canzone Estiva.

Non mancano infine i brani destinati ai dancefloor e ai beach club. Gli olandesi ANOTR propongono il funk house di Talk To You, mentre HUGEL reinterpreta il classico Bam Bam di Sister Nancy in chiave afro house.

Più che una competizione per decretare il tormentone dell’anno, quella delineata da Spotify è la fotografia di un Paese che ascolta musica in modo diverso rispetto al passato. Insomma, non più una sola canzone simbolo dell’estate 2026 ma molte hit capaci di parlare a pubblici differenti.