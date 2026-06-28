Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Serena Brancale

Per Serena Brancale il mese di giugno è un mese di festeggiamenti in famiglia. Il 27 si è festeggiato il compleanno della sorella Nicole (anche lei musicista e direttrice d’orchestra), il giorno dopo a spegnere le candeline è il fidanzato, il pugile Dario Morello. Infrangendo il solito riserbo sulla propria storia d’amore, la cantante ha riservato al suo bello una romantica dedica social.

Serena Brancale si svela romantica sui social

La cantante e polistrumentista Serena Brancale – al top delle classifiche nazionali con il tormentone Al mio paese – lascia che sia la propria musica a parlare. È attraverso gli intensi testi delle sue canzoni che racconta il proprio vissuto, i legami più forti e le emozioni più vere. Stavolta, però, Serena ha scelto di esporsi un po’ di più, postando sul suo profilo Instagram una storia ad alto tasso di romanticismo.

L’occasione è il compleanno del fidanzato Dario Morello. La cantante ha condiviso con i numerosi fan un selfie che li mostra stretti in un tenero abbraccio, arricchito da una dedica che mescola ironia e amore. “Se nell’Antica Grecia esistevano gli oratori, saresti stato uno spartano con l’hobby della retorica e dei karaoke”. Infine, una frase che non lascia alcun dubbio sull’intensità del legame che li unisce: “Auguri amore grande”.

L’amore con Dario Morello, lontano dai riflettori

A conquistare Dario, tra i migliori pesi medi del pugilato italiano contemporaneo, è stata la graffiante voce di Serena. “Sono in macchina con un’amica, a un certo punto in radio passano Like a melody e resto basito. ‘Ma chi è che canta? Che voce ha?’, chiedo. La mia amica: ‘Ma come, non conosci Serena Brancale?’. No, rispondo. E la vado a cercare su Instagram. Scopro che mi piace, che ha il mio stesso senso dell’umorismo, così le scrivo”: così a Sportweek ha raccontato lo scocco della scintilla.

Nel corso degli anni, pur entrambi impegnatissimi e spesso in viaggio, Serena e Dario sono riusciti a costruire un equilibrio perfetto che li vede l’uno fan dell’altra. “È entusiasta se sono sexy, è entusiasta se devo fargli ascoltare un brano difficile che per me è un rischio ed è lì sempre che mi guarda con gli occhi dell’amore” ha confidato lei a Silvia Toffanin in una recente puntata di Verissimo.

E le parole del pugile confermano: “Da quando mi sono innamorato di lei le ripetevo: sei troppo forte per rimanere una cantante di nicchia, sei meglio di tanti artisti mainstream. Lei mi rispondeva che le stava bene e a me rodeva, come quando c’è un pugile di talento che si accontenta. Vederla a Sanremo acclamata da tutti per la sua voce mi ha riempito di orgoglio”.

Dario sostiene Serena e ha portato la pace nella sua vita, caotica dopo il successo improvviso: “È sempre felice, sereno. Sono fortunata perché in questo momento ci voleva serenità. Per fare il mio mestiere non devi avere una persona ansiosa, insicura o che è infelice della propria vita”. La coppia perfetta? Sembra proprio di sì, e forse proprio per questo non sentono il bisogno di ostentare nulla.