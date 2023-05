Gloria Guida a “Verissimo”: l’amore per Johnny Dorelli e i momenti difficili

Un amore che va avanti da più di 40 anni, e che continua a essere più vivo che mai: è quello di Gloria Guida e Johnny Dorelli, di cui l’attrice ha parlato a Verissimo – Le storie. Il programma di Silvia Toffanin ha infatti rivisto tra i suoi protagonisti una delle regina della “commedia sexy” all’italiana.

Gloria Guida, l’amore per Johnny Dorelli e la sua commozione

Ospite di Verissimo – Le storie, Gloria Guida ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua vita, parlando ovviamente anche dell’amore con Johnny Dorelli. L’attrice, una delle regina della “commedia sexy” all’italiana, ha voluto parlare del sentimento che la lega all’artista da più di 40 anni, da quando è iniziata la loro storia, nel 1979.

Oggi sono una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano, ma all’inizio la loro relazione fu osteggiata e fu oggetto di critiche sui giornali. Il motivo erano i vent’anni di differenza tra di loro: quando si conobbero lui aveva 42 anni ed era già una star, lei si era affermata con le commedie sexy ed era poco più che ventenne.

Di anni ne sono passati 44, e ancora oggi il loro è un amore solido e forte, nonostante i momenti bui – non sono mancati negli anni i sospetti di tradimenti – e le condizioni precarie di salute del cantante, che dal 2007 si è ritirato dalle scene.

“Johnny sta bene“, ha affermato con un pizzico di titubanza Gloria Guida a Silvia Toffanin. “Ormai non lavora più, sta molto a casa. Ma ci facciamo un sacco di risate, ci divertiamo, anche se lui ha sempre questa verve che a volte ti depista. Io me lo godo e me lo sbaciucchio, sto a casa con lui”.

Ovviamente, come in tutte le coppie, gli ostacoli non sono mancati: “Anche noi abbiamo avuto momenti in cui ci sbattevamo la porta in faccia, ma sono orgogliosa di aver avuto lui come marito, di essere stata sua moglie e di continuare a esserlo. L’amore c’è sempre“.

L’attrice è rimasta accanto al marito accantonando anche la sua carriera, e ha ricordato insieme a Silvia Toffanin i periodi più spensierati, quando lo spettro della malattia era lontano. “Abbiamo fatto tante cose belle, che rimangono nel cuore”, ha detto abbandonandosi alle lacrime.

Johnny Dorelli, la malattia misteriosa

Da molti anni Johnny Dorelli ha abbandonato le scene musicali: è dal 2007 infatti che il cantante non si mostra in tv, a causa di una misteriosa malattia che non gli permetterebbe più di stare su un palco. Né lui né la famiglia hanno mai diffuso informazioni sulle sue condizioni di salute, mantenendo il pieno riserbo sulla questione.

Si è però parlato a lungo di una presunta malattia neurodegenerativa, mai confermata dalla moglie o dalla figlia di Dorelli. Solo in rarissime occasione Gloria Guida si è sbilanciata sulle condizioni di salute del marito, a cui è rimasto sempre accanto. “Ha un problema alle gambe e si muove poco, ma per fortuna non ha perso la verve, il suo spirito, quello con cui fa ridere tutti. (…) Faccio tante cose per lui, ma non mollo: lo sprono finché riprenderà a correre”, aveva dichiarato.