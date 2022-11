“Non è mai troppo tardi”: Gloria Guida torna a recitare (con un nuovo look)

Da qualche tempo è lontana dalle scene, ma adesso Gloria Guida è pronta a tornare alla carica. Vera icona di bellezza e talento, l’attrice il 19 novembre ha compiuto 67 anni e ha deciso di regalarsi una seconda rinascita: un nuovo film presto disponibile sulla piattaforma Prime Video e un look sbarazzino e di tendenza, che le dona moltissimo. E sullo sfondo della sua vita professionale, l’eterno e profondo amore per il marito Johnny Dorelli, che dura ormai da quasi 50 anni.

Gloria Guida torna sul set dopo 40 anni

“Non è mai troppo tardi” ha scritto sul suo profilo Instagram, a corredo della grande notizia: Gloria Guida è tornata sul set dopo 40 anni di assenza dal mondo del cinema e non potrebbe esserne più orgogliosa. Lo ha raccontato in un’intervista al settimanale Gente, senza nascondere quella naturale “ansia” che ha provato rimettendosi in gioco all’età di 67 anni, compiuti il 19 novembre.

“Dopo quarant’anni lontana dal mondo del cinema ero arrugginita e terrorizzata“, ha affermato con tutto il candore del mondo. Ma, in fondo, è anche questo il bello del gioco. Certi amori e passioni non si affievoliscono mai, neanche quando la vita e le tue scelte ti portano a prendere strade diverse. E resta intatta quell’adrenalina e sì, anche la paura di non deludere sé stessa e l’affezionato pubblico che in questi anni l’ha seguita nelle sue rare apparizioni televisive, nelle vesti di conduttrice.

Dalla “commedia sexy” al mondo dello streaming

Dalla “commedia sexy” anni Settanta, alla quella natalizia. Il ritorno sul set di Gloria Guida si deve al regista Francesco Patierno, che l’ha voluta nel cast di Improvvisamente Natale insieme ad altri grandi nomi del calibro di Diego Abatantuono, Violante Placido, Anna Galiena e Nino Frassica. Per l’attrice è stata una bella prova e non solo per via del genere cinematografico: il film non è destinato alle sale, infatti, bensì allo streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

“Sono un po’ delusa che esca su una piattaforma – ha ammesso nell’intervista a Gente -. Speravo di rivedermi al cinema dopo così tanto tempo, ma mi rendo conto che il mondo è cambiato e che vendere il film ad Amazon sia oggi molto più vantaggioso”. Dopo 40 anni di assenza dal set è inevitabile trovare il proprio mondo così cambiato, oggi lo streaming impera ed è diventato il canale principale di diffusione delle nuove pellicole. Ma la splendida Gloria Guida non si è certo tirata indietro: la delusione c’è, ma nulla può battere la voglia di rimettersi in gioco.

Gloria Guida si regala un nuovo look a 67 anni

Ma il nuovo film non è l’unica novità per Gloria Guida. L’attrice a 67 anni ha deciso di regalarsi anche un look sbarazzino e inedito: addio alla lunga chioma biondissima e con onde morbide e fluenti, come la ricordiamo nelle pellicole che l’hanno resa un’icona immortale.

La splendida Gloria ci ha dato un taglio, concedendosi lo sfizio di una frangetta all’ultima moda, di gran tendenza tra le celebs (e non solo) in questo 2022. Ma ha fatto anche di più, scegliendo un hairstyle super liscio e un colore biondo miele dalle sfumature più calde e avvolgenti. Ed è sempre meravigliosa.

Perché Gloria Guida ha lasciato il cinema

Agli albori della sua carriera aveva soltanto 17 anni e da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo, diventando la regina indiscussa della “commedia sexy” all’italiana. Poi a un certo punto ha deciso, quasi dall’oggi al domani, di lasciare tutto e in molti hanno vissuto questa scelta quasi come un “tradimento”. Ma la vita cambia, nuove variabili si aggiungono e una donna, anche celebre e talentuosa come Gloria Guida, ha tutto il diritto di scegliere che direzione farle prendere.

Nell’ultima intervista ha affermato di non essere affatto pentita di essersi fermata: “Avevo fatto tanto, mi ero divertita e stancata moltissimo. Finivo un film il venerdì e ne cominciavo un altro il lunedì dopo: a volte facevo confusione con i ruoli. Poi ho scelto di seguire mia figlia [Guendalina, ndr] fino all’adolescenza”. Senza dimenticare, poi, l’altra grande ragione del suo cambio di rotta: il matrimonio (lunghissimo) con Johnny Dorelli, che ha conosciuto nel 1979.

L’amore per Johnny Dorelli e i problemi di salute

“L’amore si nutre con il dialogo, il rispetto e cercando di sorridere e divertirsi, anche se non è solo relax, richiede pure determinazione”, ha spiegato sulle colonne di Gente. Ne hanno passate tante insieme i due attori, superando le critiche per la grande differenza d’età e i momenti più complicati, segnati dai sospetti di tradimento da parte di lui. Tutto archiviato tra le pagine di una storia d’amore che ha dimostrato nel tempo la sua solidità.

Oggi Gloria Guida continua a occuparsi del marito Johnny Dorelli che “Ha un problema alle gambe e si muove poco, ma per fortuna non ha perso la verve, il suo spirito, quello con cui fa ridere tutti. (…) Oggi che lui ne ha 85 (…), faccio tante cose per lui, ma non mollo: lo sprono finché riprenderà a correre”.