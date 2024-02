Gloria, quando va in onda, trama e cast

Fonte: IPA Sabrina Ferilli, protagonista di Gloria

Sabrina Ferilli torna protagonista di una fiction, Gloria, di cui si è già parlato un bel po’. Grande attesa per la prima messa in onda. Di seguito riportiamo tutti i dettagli del caso, dalla trama generale alle anticipazioni dei primi due episodi che verranno trasmessi. Dalle informazioni sulla messa in onda a un mini approfondimento sui personaggi principali della storia.

Gloria, trama e cast

La protagonista della nuova fiction Rai, dal titolo Gloria, è interpretata da Sabrina Ferilli. Il suo personaggio si chiama Gloria Grandi, ed è una delle grandi dive del cinema italiano. Si ritrova incastrata nel mondo delle serie televisive, il che ritiene sia uno spreco del suo immane talento.

La sua carriera era esplosa al cinema ma si è ritrovata, col passare degli anni, ad approdare sul piccolo schermo, che ha rapidamente fatto suo. Sogna di tornare al grande schermo, ai film d’autore, ed è certa di riuscirci in caso d’abbandono definitivo delle serie.

Una scelta coraggiosa, la sua, che però non la ripaga affatto. Trascorrono cinque anni e le uniche offerte giunte sono per degli spot pubblicitari. La rabbia ha la meglio, non accettando il fatto che il mondo dello spettacolo si sia dimenticato di lei. Servono a poco le rassicurazioni dell’assistente Iole, sempre al suo fianco, così come dell’ex marito, che non l’ha mai dimenticata e l’ama ancora. Lo stesso dicasi per la figlia Emma.

Tutti le ruotano intorno e provano a placarla, ma lei non ascolta nessuno. Il telefono è l’unico elemento della casa cui è interessata. Vuole che torni a squillare a ogni costo. La concorrenza di attrici più giovani però la relega in un angolo. Complice un errore medico, però, avrà la chance di ribalta che agognava. Il suo agente, sempre pronto a sfruttare ogni opportunità, architetterà un piano per tenerla sulle prime pagine dei giornali e al centro dell’attenzione. Il suo ritorno, per quanto rocambolesco e poggiando su una menzogna, si sta avverando.

Volgendo lo sguardo al cast:

Massimo Ghini : Manlio de Vitis, agente di Gloria;

: Manlio de Vitis, agente di Gloria; Sergio Assisi : Alex Pellegrini, ex marito di Gloria;

: Alex Pellegrini, ex marito di Gloria; Emanuela Grimalda : Iole, assistente fidata e amica di Gloria;

: Iole, assistente fidata e amica di Gloria; Fiorenza D’Antonio : Lucilla Altieri, giovane attrice rappresentata da Manlio;

: Lucilla Altieri, giovane attrice rappresentata da Manlio; Martina Lampugnani : Emma, figlia di Gloria e Alex;

: Emma, figlia di Gloria e Alex; Luca Angeletti : Sergio, fratello di Gloria;

: Sergio, fratello di Gloria; David Sebasti : Filippo, compagno di Sergio;

: Filippo, compagno di Sergio; Massimo De Lorenzo : Prof. Fossati, primario di oncologia;

: Prof. Fossati, primario di oncologia; Eugenio Franceschini : Gabriele De Marchi, social media manager di Gloria;

: Gabriele De Marchi, social media manager di Gloria; Giorgia Salari: Daniela, compagna di Alex

Gloria, quando va in onda

La prima puntata di Gloria va in onda lunedì 19 febbraio 2024 in prima serata, alle ore 21.30 su Rai 1. Due episodi a serata, con gli altri quattro che andranno in onda il 26 e il 27 febbraio. Un totale di tre prime serate, dunque, da 100 minuti di fiction l’una. Tutte le puntate saranno inoltre visibili on demand su RaiPlay, che offre in streaming gratuito un enorme catalogo.

Gloria, anticipazioni prima puntata

Come detto, ogni puntata è suddivisa in due episodi, della durata di 50 minuti l’uno. Diamo ora uno sguardo alle anticipazioni della prima serata di Rai 1 di lunedì 19 febbraio. Partiamo da Momenti di gloria, che ci offre una panoramica della protagonista Gloria Grandi. Si va dal suo passato glorioso a quello più recente in televisione. Si analizza la sua scelta di lasciare il piccolo schermo e la rabbia per essere stata dimenticata. Era un’icona negli anni ’90 e non riesce ad accettare la sua nuova condizione. In conflitto con tutti, si ritroverà ad avere una chance di rinascita mediatica grazie a un evento inaspettato.

Il secondo episodio si intitola Il piano. Manlio, agente di Gloria, le suggerisce di sfruttare pienamente a proprio vantaggio la situazione creatasi. Il suo obiettivo è ovviamente quello di attrarre l’attenzione dei media. Oltre alla luce della ribalta, Gloria ritrova anche Alex, suo ex marito che non l’ha mai dimenticata.

I personaggi di Gloria

Diamo uno sguardo approfondito a quelli che sono i sette personaggi principali di Gloria, a partire ovviamente dalla protagonista. Un modo per prepararsi al meglio alla visione della nuova fiction con Sabrina Ferilli.

Come detto, al centro della scena c’è sempre Gloria Grandi. Diva degli anni ’90 che tutti reputano insopportabile. Anche chi le vuol bene fa fatica a starle accanto, soprattutto dopo il calo della sua carriera. Non riesce ad accettare il tempo che passa e anche che, forse, non è proprio la star che credeva di essere. La colpa è sempre degli altri se non ha la carriera che sognava, del suo agente, del pubblico, dei produttori, delle colleghe meno brave ma ricche di contatti, e così via.

Manlio De Vitis è uno uomo senza scrupoli. Un vero e proprio cinico pronto a tutto pur di ottenere ciò che desidera, ovvero più guadagni. Ha un rapporto d’amore e odio con Gloria, nonostante lei debba a lui la fama passata.

Alex Pellegrini è l’ex marito di Gloria. Lavora nel mondo dello spettacolo in qualità di truccatore. È un professionista molto stimato, che si è rifatto una vita con Daniela. Non ha mai dimenticato però la madre di sua figlia. Il loro amore è stato travolgente, ma l’attrice è ingestibile. Basti pensare che anche sua figlia si è allontanata da lei.

Iole è un’assistente/amica per Gloria. Rappresenta la sua confidente e spalla, anche se l’attrice non è sempre gentile nei suoi confronti, anzi. A tenerle unite è però il sentimento amoroso nascosto che la donna prova per la sua titolare/amica/coinquilina. Minaccia spesso di andarsene, ma sanno bene entrambe che non lo farà mai.

Gabriele è il social media manager di Gloria, che si rivela essere il villain della storia. Prima l’aiuta e poi la ricatta. Lucilla è invece una giovane attrice di grande talento, rivale dell’ex stella. Vuole il successo a ogni costo e Malio decide di prenderla sotto la sua ala.

Emma è la figlia di Gloria e Alex. A 18 anni si è trasferita dal padre, così da sfuggire ai riflettori puntati sulla madre. Si è dedicata all’arte, guardando però al mondo musicale e non alla recitazione. Le sue canzoni indie, però, no le consentono d’essere economicamente autonoma.

Gloria 2, quando esce

La prima stagione non è ancora terminata, che il pubblico si chiede già se ci sarà Gloria 2 nel prossimo futuro. Ad oggi la Rai non si è ancora sbilanciata, ma la strada è stata aperta in tal senso da Fausto Brizzi e Sabrina Ferilli. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, infatti, i due hanno confermato come il finale lasci uno spiraglio aperto a un secondo capitolo. Entrambi sperano di poter girare altri episodi della fiction.