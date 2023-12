Le fiction Rai che vedremo nel 2024

Con l’arrivo del 2024 la Rai si prepara a regalarci un palinsesto rinnovato, denso di tanta nuova fiction. Il Cda ha annunciato i programmi pensati per gli spettatori che andranno in onda durante l’inverno e la primavera del 2024, forse per recuperare alcuni dei flop del 2023: tra grandi personaggi e indimenticabili pezzi di storia del Paese, la nuova narrazione Rai ha tutte le carte in regola per regalarci nuove interessantissime produzioni.

Le fiction Rai del 2024

Per il 2024 la Rai ha deciso di ripensare il suo palinsesto, rendendolo denso di fiction che raccontano la storia del nostro Paese. Una scelta che porta avanti una linea iniziata in precedenza, e che si concentra su una nuova narrazione. Nel 2024, quindi, gli amanti delle fiction potranno contare sulla Rai, che trasmetterà La Storia, serie nata dalla regia di Francesca Archibugi e tratta dal capolavoro di Elsa Morante che verrà interpretata da attori come Elio Germano, Asia Argento, e Lorenzo Zurzolo. Per gli amanti delle biografie, il palinsesto Rai ha pensato a Folle D’amore – Alda Merini, un tv movie con Laura Morante che, tra l’amicizia con artisti, l’innegabile talento per la scrittura e la malattia fisica e mentale, racconta la storia di un’artista immortale e dello spaccato artistico di quegli anni.

Sarà poi trasmessa La lunga notte – La caduta del Duce per la regia di Giacomo Campiotti con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi, una fiction incentrata sulle tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943: La data dell’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini, che sancì la fine del regime fascista. In programma poi La rosa dell’Istria con Andrea Pennacchi per la regia di Tiziana Aristarco che ci immergerà nel dramma dell’esodo istriano e Mameli, con Riccardo De Rinaldis, Amedeo Gullà e Neri Marcorè: il racconto di una vicenda epica sulla giovinezza di Goffredo Mameli.

Ultimo, ma non per importanza, Il clandestino: una serie di sei puntate lavorate da Rolando Ravello in cui Edoardo Leo interpreta Luca Travaglia che, lasciata la polizia dopo un evento traumatico, si trasferisce a Milano per lavorare come buttafuori. Le cose cambieranno quando un uomo lo coinvolgerà in un progetto: mettere in piedi un’agenzia investigativa.

Gli altri programmi Rai

Per ciò che riguarda gli altri programmi, la Rai ha deciso di confermare, almeno per il momento, diverse produzioni. Su Rai3, nonostante il flop di ascolti, vedremo ancora Avanti popolo di Nunzia De Girolamo e Far West di Salvo Sottile. Rivedremo anche Riccardo Iacona con Presa Diretta e Domenico Iannacone con Che ci faccio qui. Grande novità sarà un nuovo programma condotto da Edoardo Sylos Labini dedicato a grandi figure storiche che ci terrà compagnia nella seconda e terza serata. Inoltre, dopo la censura di Insider di Roberto Saviano, potrebbe comparire un settimanale sulla mafia. Per il momento non compare nei palinsesti il nome di Massimo Giletti, che dovrebbe arrivare a settembre. Per ciò che riguarda L’Eredità, invece, Marco Liorni sarà il sostituto di Pino Insegno che, dopo l’avvio del Mercante in Fiera e i suoi scarsi risultati in termini di ascolti, potrebbe essere collocato su Radiorai.