L’eredità, Marco Liorni nuovo conduttore: quando inizia

Fonte: IPA Marco Liorni

Marco Liorni condurrà L’eredità. Dopo le tante voci sul destino televisivo di Pino Insegno, ora la Rai ufficializza l’ingresso del nuovo conduttore del game show di Rai 1 dal 2024. Un programma del preserale tv longevo e molto amato dai telespettatori. La nuova stagione inizierà martedì 2 gennaio 2024. Andrà in onda tutti i giorni dalle 18.45. Sarà la ventiduesima edizione de L’eredità e ad attenderci ci saranno numerose novità, a partire da nuovi giochi e dall’arrivo di due nuove professoresse.

L’eredità, Marco Liorni nuovo conduttore

La voce circolava già da settimane, ora, alla domanda “chi condurrà L’eredità“, c’è finalmente ufficialmente risposta. Al timone del game show di Rai 1, come preannunciato, ci sarà Marco Liorni. Risale a novembre la notizia, già ventilata da più parti, dell’abbandono della conduzione del programma da parte di Pino Insegno. La decisione, prese dalla società che produce il programma, Banijay Italia, fu diramata dopo un confronto con la Rai. L’eredità va in onda in una fascia oraria delicata e preziosa in termini di Auditel e la sua conduzione è stata al centro di tante voci e ipotesi.

7 concorrenti protagonisti di ogni puntata, in palio il montepremi del gioco finale, ormai iconico, La ghigliottina: insomma, il programma rimarrà fedele a se stesso, ma sono state preannunciate alcune novità. Prima di Marco Liorni e di Pino Insegno, L’eredità, in onda dal 2002, ha avuto numerosi altri conduttori, volti notissimi al pubblico affezionato. Tra questi nomi del calibro di Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna, di cui molti in realtà auspicavano un ritorno, Carlo Conti e Amadues. Insomma, un’eredità (scusate il gioco di parole) non banale da portare avanti, ma Marco Liorni sa il fatto suo e saprà coinvolgere i telespettatori con lo stesso successo.

Quale sarà invece il destino di Pino Insegno? Il doppiatore romano dovrebbe essere prossimo all’annuncio del suo futuro. La sua posizione è stata molto discussa dopo l’avvio del Mercante in Fiera, tornato in onda dopo anni dalla chiusura e con un risultato non soddisfacente in termini di ascolti. Si parla però di una sua possibile collocazione su Radiorai.

Novità dell’edizione 2024

Marco Liorni sarà al timone della ventiduesima edizione de L’eredità, che si preannuncia ricca di novità. Prima di tutto con due nuovi giochi, Tris e 100 secondi, e due nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Chi è Marco Liorni

Marco Liorni non ha in realtà bisogno di presentazioni, è uno dei volti più noti e amati del mondo televisivo italiano. Passato nel tempo dalla radio alla televisione. Ha una notevole esperienza nei game show, visto che è conduttore di Reazione a Catena, sempre su Rai 1. Riservato e amante della sua privacy, non si sa moltissimo della sua vita privata se non quello che lui stesso ha rivelato nel corso di alcune interviste. È sposato con Giovanna Astolfi, giornalista specializzata nel settore medico. Si tratta del secondo matrimonio ed è stato celebrato in gran segreto in America, lontano dai riflettori. Dalla storia d’amore con Giovanna Astolfi, sono nate le figlie: Emma e Viola.