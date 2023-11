Chi conduce L’Eredità? Una domanda che sembra ancora non aver trovato risposta, almeno dal momento in cui è iniziata a circolare la notizia dell’estromissione di Pino Insegno, ma una cosa pare essere davvero certa: Flavio Insinna non torna. Secondo quanto riporta Tv Blog, la fascia del preserale – importantissima per i bilanci aziendali di Rai – potrebbe essere affidata a un altro nome molto forte e tutt’altro che a sorpresa. Per il noto doppiatore romano, invece, sarebbe già pronta una nuova e prestigiosa collocazione.

Chi conduce L’Eredità dopo Flavio Insinna

Pino Insegno è definitivamente fuori dalla conduzione de L’Eredità, ma il suo management non si è arreso e ha preteso un altro programma. A questo punto, il programma a premi del preserale di Rai1 è rimasto senza presentatore ma l’annuncio ufficiale della sostituzione non dovrebbe tardare ad arrivare. Il nome ci sarebbe già e corrisponde a quello di Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena e quindi destinato a rimanere al timone della stessa fascia oraria anche dopo la celebre staffetta.

Per il conduttore di Mercante in Fiera, che purtroppo non ha ottenuto i risultati sperati, si è invece pensato a un interessante ritorno a casa. Stiamo parlando di Reazione a Catena, che perderebbe il suo conduttore attuale per il passaggio di consegne che metterebbe così al sicuro la presenza di Insegno in Rai. Si parla ancora di indiscrezioni ma lo scenario che si prospetta non sembra poi così lontano da una realtà concreta: si tratterebbe di un passaggio di consegne certamente meno turbolento rispetto a un nome completamente nuovo e che richiederebbe tempo per essere digerito dal pubblico. I cambiamenti sono stati infatti tanti, tra novità e cambi della guardia. Gli ascolti preoccupano e hanno iniziato a mietere le loro prime vittime: Liberi tutti condotto da Bianca Guaccero è stato chiuso in anticipo.

Pino Insegno torna a casa

Ha condotto Reazione a Catena dal 2010 al 2013, con grande successo, ed è questo il motivo che ha spinto il suo manager Diego Righini a fare una controproposta che prevede proprio il suo ritorno alla guida del programma dopo la conclusione de L’Eredità che parte a gennaio: “Se la Rai accetterà questa nostra proposta allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti. Soprattutto per tutelare l’immagine di Pino Insegno. Reazione a Catena l’accetteremmo perché è il programma che Pino ha condotto dal 2010 al 2013 e con il quale ha raggiunto il record d’ascolto del 34% di share”.

È quindi confermato il cambio di conduzione de L’Eredità che perde Pino Insegno ma che non ritrova Flavio Insinna, nonostante il suo nome fosse circolato all’indomani delle indiscrezioni sul ripensamento di Rai e sulle lunghe trattative con Banijay perché non portasse il programma altrove. L’attore e presentatore romano ha presentato il quiz subito dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e dopo la breve parentesi di Carlo Conti, che era tornato temporaneamente alla conduzione per non lasciare il programma scoperto. Ora, lo show è di nuovo oggetto di contesa anche se i giochi sembrano fatti.