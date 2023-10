Fonte: IPA "Il Mercante in Fiera" verso la chiusura

Il Mercante in Fiera potrebbe essere prossimo alla chiusura. Non ha convinto la formula? Il pubblico non ha accolto positivamente il ritorno del game show? Le ipotesi sono molteplici, la Rai ora trema: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli effetti del flop si sono propagati a macchia d’olio persino sul Tg2. Un traino tanto debole è un problema per la Rete: qual è il destino di Pino Insegno, dunque?

Il Mercante in Fiera è un flop: a rischio chiusura

Non capita spesso che un programma venga chiuso dopo poche settimane dalla messa in onda. Di solito, infatti, si attendono più dati, si cerca di intervenire. Ma il flop de Il Mercante in Fiera è un problema per la Rete, in quanto gli ascolti stanno toccando anche il Tg2. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia, i vertici Rai sarebbero propensi per la chiusura del programma condotto da Pino Insegno, senza possibilità di ritorno.

In realtà, i vertici Rai sarebbero nel “panico”, in base all’indiscrezione. Il motivo è facile da intuire: Pino Insegno, infatti, tornerà alla conduzione anche a gennaio con L’Eredità, uno dei programmi di punta della Rai. Insomma, il destino de Il Mercante in Fiera è già scritto: i dirigenti in ogni caso, avrebbero già avviato la pratica per la cancellazione del game.

Tutto è dovuto anche ai costi, che inevitabilmente fanno aumentare la tensione: il programma, infatti, prevede una spesa complessiva di 2 milioni di euro per 62 puntate (con un costo di 32mila euro a puntata). Ecco perché l’intervento della Rai è così tempestivo: sin dagli inizi, infatti, quando si è cominciato a discutere del flop, si è messo a confronto il costo del game show condotto da Pino Insegno con le classiche repliche delle serie televisive, che alla Rai, di fatto, non costano nulla, e fanno ottenere il medesimo share.

L’ipotesi dei concorrenti Vip

Salvare la produzione è ancora possibile? Al momento siamo nel campo delle indiscrezioni e delle ipotesi, come quella riportata da TvBlog, che ha anticipato la possibilità di rivoluzionare il format Il Mercante in Fiera dando spazio ai concorrenti Vip per incuriosire il pubblico. Del resto, Pino Insegno stesso è sceso in campo per tentare l’impossibile.

Il conduttore è intervenuto nelle scorse settimane per discutere proprio del flop. All’Adnkronos, ha detto: “Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti, la cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia”.

Tuttavia, quanto sperato, alla fine, non si è realizzato. Anzi. Il game show di Rai2 ha debuttato con il 3,4% di share (638.000 spettatori), ma gli ascolti sono calati, andando spesso sotto il 2% e intaccando in modo negativo persino il Tg2. Il destino amaro di Pino Insegno, però, sembra già scritto: la Rai sarebbe maggiormente propensa per la cancellazione. Anche se non è escluso che si cercheranno altre soluzioni per evitare un flop tanto difficile da digerire e che metterebbe ancor di più in difficoltà la Rete.