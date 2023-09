Mercante in fiera, chi è la nuova gatta nera

Fonte: IPA Ainett Stephens e Pino Insegno

Il ‘Gatta nera -gate’ potrebbe finalmente essere giunto a conclusione. Dopo la mancata conferma di Ainett Stephens, storica protagonista de ‘Il mercante in Fiera’, e la successiva esclusione di Candelaria Solorzano, la produzione avrebbe trovato una nuova figura femminile da affiancare a Pino Insegno nel game show. E non si tratta di un volto del tutto sconosciuto.

Chi sarà la nuova Gatta Nera

Da quando la nuova edizione del ‘Mercante in Fiera’ è stata confermata nei palinsesti autunnali Rai, in molti si sono chiesti chi avrebbe affiancato Pino Insegno alla conduzione dello show. Il presentatore romano aveva infatti spiegato che nei panni della ‘Gatta Nera’ non sarebbe tornata Ainett Stephens, la modella venezuelana che per anni aveva accompagnato pubblico e concorrenti fasciata in un’iconica tuta di pelle. Lo scorso mese la scelta sembrava essere ricaduta sulla modella Candelaria Solorzano, poi esclusa in seguito alla pubblicazione di un video compromettente. Ed oggi, dopo numerose indiscrezioni mai confermate, la Rai avrebbe trovato il volto femminile di riferimento dello show.

Secondo il sito di Davide Maggio sarà la Miss Italia 2022 Lavinia Abate ad interpretare il ruolo di Gatta Nera dal prossimo 25 Settembre, data in cui ‘Il Mercante in Fiera’ tornerà sugli schermi Rai. Una notizia che i fan del programma attendevano con ansia: le prove in studio fissate per il 6 Settembre erano state infatti posticipate dopo l’estromissione della Candelaria, ma con l’arrivo dell’Abate la tabella di marcia potrebbe tornare quella iniziale.

Chi è Lavinia Abate

La 19enne Lavinia Abate è stata eletta Miss Italia nel 2022. Prima di vincere la fascia nazionale aveva conquistato quelle di Miss Lazio e di Miss Eleganza. Alta 176 cm, occhi e capelli castani, la ragazza pratica danza da quando aveva 12 anni, ma la sua passione più grande è la musica: Lavinia studia infatti composizione e sogna di diventare una cantautrice. Alle sue spalle, una famiglia semplice e sani valori: suo padre Fiorenzo è un dipendente della Telecom, mentre sua mamma, Camilla, è di origini scozzesi e insegna inglese.

Curiosamente, a convincerla a partecipare a Miss Italia è stata l’attuale madrina della Mostra del Cinema di Venezia Caterina Murino, che la incrociò durante una vacanza a Palau, in Sardegna. Un incontro quasi voluto dal destino, che ha di fatto spalancato le porte del mondo dello spettacolo alla Abate.

Il ritorno de ‘Il Mercante in Fiera’

Il ritorno de ‘Il Mercante in Fiera’ è uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Rai Due. Il game show fu trasmesso per due edizioni nel 2006 su Italia 1, con Pino Insegno al timone della trasmissione e Ainett Stephens in quelli di conturbante ‘Gatta Nera’. A distanza di 17 anni, il programma approderà su Rai Due dal 25 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19:45, con qualche piccolo cambiamento rispetto alla formula iniziale.

Ad annunciare il nuovo appuntamento, era stato lo stesso conduttore, che aveva anche parlato di un parziale restyling: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8-10 anni fino ai 28. Il gioco è conosciuto e ha carte molto intelligenti. Lasceremo il Lattante ma credo ci saranno l’Influencer e il Rapper”. Ma gli occhi del pubblico, più che sulle carte, saranno puntati tutti su Lavinia Abate, chiamata ad un compito davvero difficile.