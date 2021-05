Game of Games, look sfavillante per la Ventura: omaggia Britney Spears

editato in: da

Game of Games è ritornato in prima serata su Rai2 e la cosa che ci ha lasciato più senza parole è il look della Ventura, che propone un omaggio a Britney Spears. Dopo che il programma era stato momentaneamente sospeso (a causa dei bassi ascolti), Simona ha voluto offrire uno spettacolo unico: un look molto giovanile e davvero particolare nel suo genere.

Tanti i super ospiti presenti, che non deludono tutto sommato le aspettative: da Marco Carta a Melita Toniolo, lo show non è pura innovazione, in quanto alla fine si ripropongono giochi classici. Tuttavia, ha intrattenuto, ed è proprio questo il suo scopo: non sono mancati momenti dedicati alla cultura generale, con grande curiosità dei presenti.

Il grande punto di forza della conduzione della Ventura è la sua spontaneità: ne aveva già dato prova durante l’Isola dei Famosi, ma con Game of Games, non ha mostrato alcun segno di cedimento. Dopotutto, fa parte della scuola di una volta, di quella classe di conduttori sempre rispettosi degli ospiti e con grande garbo e charme.

Tra scherzi, sketch e soprattutto gare di divertimento, la serata non è stata totalmente un flop, anzi. Molti i momenti esilaranti, soprattutto quelli di Marco Carta e di Melita Toniolo, che non si sono risparmiati e che si sono messi abbondantemente in gioco, nel pieno dello spirito dello show.

Ma, alla fine, quello che ricorderemo di questa serata è proprio il look della Ventura: fresca, originale, qualcosa di diverso dai soliti abiti. Nulla di eccessivo, semplicemente se stessa: quella Simona che, negli anni, abbiamo imparato ad amare e apprezzare. Ha osato, ma in modo decisivo, senza essere scontata, e non ci saremmo aspettate null’altro da lei. Un tailleur verde scuro, sfavillante, con maniche a palloncino e la maglia della Spears a esaltare: scarpe basse, glitterate, per un outfit brillante, proprio come la sua personalità.

Dobbiamo aggiungere, infine, che l’omaggio a Britney Spears non può e non deve passare inosservato: icona dei primi anni 2000, Britney ha rappresentato la musica pop. Ed è questo che Game of Games mira a essere, alla fine: un gioco pop, con rimandi al passato e la Ventura a tirare le fila.