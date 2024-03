Britney Spears di nuovo nuda sui social: salviamola da sé stessa

Fonte: IPA Britney Spears: le 10 rivelazioni più scioccanti dell’autobiografia “The Woman In Me”

Nuovo nudo integrale di Britney Spears su Instagram, mente si rincorrono voci sul possibile (ma poi sempre rigorosamente smentito) ritorno sulle scene. Dopo il movimento #freebritney degli ultimi anni, per salvarla dal tutorato del padre ora sarebbe il caso di salvarla dalla sua autodistruzione, perpetrata a suon di foto che vorrebbero essere sensuali ma finiscono solo per essere volgari e il vuoto artistico intorno a lei.

Che peccato Britney: per chi si augurava che la liberazione dalla tutela legale del padre e della famiglia, da lei stessa definita una prigione, avrebbero liberato anche la sua arte artistica da troppo tempo soffocata, si sbagliava. Da quando Britney è libera, ha finito per essere in realtà di nuovo prigioniera di sé stessa. Della Britney non ancora guarita del tutto, intrappolata in una qualche forma di sofferenza personale che la rende macchiettistica e caricaturale, triste riflesso sbiadito della regina del pop di un tempo.

Probabilmente la lontananza dai figli, che non vogliono più avere a che fare con lei, e la separazione dal marito non l’hanno aiutata a ritrovare nuovamente la sua strada, personale e artistica, e l’hanno invece ulteriormente disorientata.

L’uscita della sua autobiografia, che ha svelato i tanti drammi personali dietro una vita solo apparentemente felice e fortunata, hanno permesso di capire come Britney, diva bambina cresciuta sotto i riflettori, sia sempre stata manovrata da chi aveva deciso che dovesse diventare una macchina fabbrica soldi.

Da tempo si rincorrono rumor su un suo possibile ritorno sulle scene, di volta in volta smentito dalla diretta interessata. Nelle ultime ore, la pubblicazione sui social di una serie di nuovi nudi integrali, corredati da didascalie criptiche rendono l’idea di quanto Britney sia ancora lontana dall’essere nuovamente a fuoco, professionalmente parlando.

Forse il movimento che per anni la voleva libera, quel #freebritney che tanto si è battuto per liberarla dal tutorato del padre, dovrebbe mobilitarsi di nuovo affinché brit venga aiutata a liberarsi dal nuovo carnefice: sé stessa.