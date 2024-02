Fonte: IPA Chi è Britney Theriot, che ha conquistato Russel Crowe

Il noto attore Russel Crowe, super ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024, non ama accendere i riflettori sulla sua vita privata ed è sempre stato molto attento a non far trapelare troppo sulla sua storia d’amore con Britney Theriot, ex attrice conosciuta sul set e al suo fianco da molti più anni di quanto si pensi.

Chi è Britney Theriot, fidanzata di Russel Crowe

34 anni, nata a New Orleans, in Louisiana, Britney Theriot ha studiato ingegneria elettronica alla Louisiana State University. Nonostante gli studi di tutt’altro genere, Theriot ha coltivato per poco tempo il sogno di diventare attrice. Nel 2013 ha recitato nel thriller Broken City, con Catherine Zeta Jones e Russel Crowe. Ed è proprio in quest’occasione che la bellezza bionda ha conosciuto il grande attore.

La carriera nel cinema è durata ben poco, giusto quell’unico film. In seguito, Theriot ha scelto di puntare a una professione più concreta ed è diventata una popolare e molto apprezzata agente immobiliare, lavoro che svolge tutt’oggi con grande soddisfazione. Per il resto di lei – che su Instagram ha un profilo privato – si sa poco, se non che con il fidanzato condivide una grande passione per i viaggi e lo sport.

Le tappe di un amore discreto

La prima volta che Russel Crowe e Britney Theriot si sono mostrati ufficialmente insieme è stato in occasione del Festival del Cinema di Roma del 2022, ma si dice che i due si conoscessero (e frequentassero amorevolmente) già da parecchio tempo.

Come abbiamo detto, Britney e Russel si conoscono nel 2013, quando l’attore premio Oscar era appena separato dall’ex moglie, la cantante australiana Danielle Spencer, sposata nel 2006 e da cui divorzierà solo nel 2018.

Il primo rumor ufficiale arriva 7 anni dopo il primo incontro quando, nel 2020, il Daily Mail pubblica un video che ritrae i piccioncini intenti a scambiarsi tenerezze tra un set e l’altro di una partita da tennis in Australia. L’anno dopo, i due vengono immortalati per ben due volte mentre pedalano in bicicletta, in compagnia della cantante Rita Ora.

Il 18 luglio del 2022, il protagonista del cult Il Gladiatore pubblica sul proprio profilo X – che all’epoca si chiamava ancora Twitter – un video del Colosseo, con la divertente didascalia: “Porto i ragazzi a vedere il mio ufficio” e tra i ragazzi c’era anche la compagna Britney Theriot. Quella stessa estate, la coppia viene paparazzata in vacanza a Saint-Tropez.

Fino ad arrivare all’autunno, al festival del cinema della Capitale e all’ufficializzazione del loro rapporto. Da allora, Britney e Russel (pur senza mostrarsi troppo) non si nascondono più e vivono una relazione serena, nella famiglia allargata composta anche da Charles e Tennyson, i figli di Russel Crowe, nati dalla precedente relazione rispettivamente nel 2003 e 2006.