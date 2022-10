Russell Crowe, uno di noi: in monopattino per Roma

Russel Crowe, uno di noi: l’ex Gladiatore, protagonista della Festa del Cinema di Roma dove ha presentato il suo film da regista Poker Face ed è stato il mattatore di una master class indimenticabile, ha trascorso con la fidanzata Britney Theriot, per la prima volta insieme a lui su un red carpet ufficiale, alcuni giorni magici nella Capitale.

Come due turisti qualsiasi, Russell e Britney si sono mossi col monopattino per le vie del centro, perdendosi tra le meraviglie di Roma e non facendosi mancare il classico lancio della monetina nella fontana di Trevi. Il tutto immortalato da un video postato da Crowe sui suoi profili social.

Che l’attore abbia un rapporto magico con Roma, lo si era capito. Fin da quando, la scorsa primavera, aveva postato sulla pagina Instagram una foto insieme ai figli e a Britney davanti al Colosseo, con la didascalia: “Ho portato i miei ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”.

Quella con Britney Theriot è la prima relazione ufficiale dell’attore neozelandese dal divorzio con Danielle Spencer, sua moglie dal 2003 al 2012 e madre dei due figli Charles e Tennyson. E come due turisti fidanzatini qualunque, si sono goduti le loro Vacanze Romane.