Festa del Cinema di Roma: date, biglietti, programma e red carpet

Sta per iniziare la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la rassegna cinematografica che fin dal 2006 celebra i film e gli artisti più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo, senza fare distinzioni per genere e temi trattati. E anche quest’anno sono tanti gli ospiti attesi sul red carpet romano.

Festa del Cinema di Roma: date e biglietti

La settima arte torna a essere protagonista nella capitale italiana. Manca pochissimo, infatti, all’inaugurazione delle sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, diretta da Antonio Monda, che animerà la città eterna a partire dal 14 ottobre fino al 24 ottobre.

I biglietti per partecipare ai numerosi eventi, che si terranno non solo all’Auditorium Parco della Musica, cuore della rassegna, ma anche presso altre location dislocate nella città, sono acquistabili online fin dalla settimana precedente all’inizio della Festa del Cinema, precisamente dall’11 ottobre. Anche per assistere alle sfilate sul red carpet sarà necessario prenotare il proprio posto. Ogni incontro si svolgerà in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

Festa del Cinema di Roma: programma e ospiti

Tanti gli ospiti di altissimo livello attesi, nazionali e internazionali. D’altronde, il programma per la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma prevede numerosissimi eventi: 23 sono infatti i film presentati nella Sezione Ufficiale, a cui se ne aggiungono 3 presenti nella sezione Tutti ne Parlano.

Due, invece, i premi già annunciati: quello a Quentin Tarantino e Tim Burton, registi che non hanno bisogno di presentazioni. Saranno proprio loro due dei protagonisti dei 13 incontri ravvicinati, in cui saranno impegnati, tra gli altri, anche Luciano Ligabue, Fabrizio Moro, Jessica Chastain, i Manetti Bros., Joe Wright, Zadie Smith, Luca Guadagnino, Peter Dinklage e Claudio Baglioni.

Sul red carpet saranno quindi tante le star a sfilare. Grande attesa per Jessica Chastain, protagonista di The Eyes of Tammy Faye, Johnny Depp, a Roma il 17 ottobre, Carlo Verdone e Gabriele Muccino. E per chiudere in grande bellezza ci sarà, infine, Angelina Jolie. L’attrice, infatti, presenta Eternals, il film Marvel diretto dal premio Oscar Chloé Zhao.

Insomma, sono tantissimi gli incontri e gli eventi concentrati nei dieci giorni della Festa del Cinema di Roma: una vera e propria celebrazione del Cinema, che si sta risollevando in grande stile dopo il duro colpo inflitto dalla pandemia.