IPA Nicholas Brendon

Nicholas Brendon, l’attore indimenticabile di Buffy, è scomparso all’età di 54 anni. L’annuncio è stato pubblicato dalla famiglia sul profilo Instagram: “Con il cuore spezzato annunciamo la scomparsa del nostro fratello e figlio. Si è spento nel sonno per cause naturali”.

Nicholas Brendon è morto a 54 anni

Per sette stagioni, lo abbiamo visto al fianco di Sarah Michelle Gellar: in Buffy, Nicholas Brendon ha interpretato Xander Harris, uno dei personaggi più amati della serie. Venerdì 20 marzo, la famiglia ha annunciato la sua scomparsa con un post su Instagram, avvenuta per cause naturali. “La maggior parte delle persone conosce Nicky per il suo lavoro di attore e per i personaggi che ha interpretato nel corso degli anni”.

Ma Brendon negli ultimi anni si era dedicato alle sue passioni. “Ha trovato la sua passione nella pittura e nell’arte”, ha scritto la famiglia nell’annuncio. “Amava condividere il suo talento con entusiasmo con la famiglia, gli amici e i fan. Chi lo conosceva veramente sapeva che la sua arte era una delle espressioni più pure della sua personalità. Sebbene non sia un segreto che Nicholas avesse avuto delle difficoltà in passato, era in cura con farmaci e terapie per gestire la sua malattia ed era ottimista riguardo al futuro al momento della sua scomparsa”.

Alyson Hannigan (Willow Rosenberg in Buffy) ha reso omaggio all’attore con un messaggio toccante: “Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodgers. Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene. Riposa in pace”. Il cast e i fan di Buffy piangono anche Xander, dopo la scomparsa di Michelle Trachtenberg nel 2025, Dawn Summers nella serie.

Notizia in aggiornamento…