Il reboot di Buffy è stato cancellato. L’annuncio di Sarah Michelle Gellar: “Davvero triste”

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IPA Sarah Michelle Gellar

Lo attendeva un’intera generazione cresciuta sperando di poter, un giorno, dare la caccia a un vampiro. Lo aspettavano tutti coloro che hanno trascorso ore davanti al piccolo schermo in sua compagnia. Quello di Buffy – L’ammazzavampiri era il reboot più atteso del decennio, ma resterà un sogno inespresso, perché l’emittente Hulu ha scelto di abbandonare il progetto. Ad annunciarlo è l’attrice Sarah Michelle Gellar.

La delusione di Sarah Michelle Gellar

“Sono molto triste nel doverlo dire, ma volevo che lo sapeste da me” così Sarah Michelle Gellar in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attrice condivide con i fan la notizia che “sfortunatamente, Hulu ha deciso di non andare avanti con il Buffy: New Sunnydale”. Gellar ringrazia la regista che aveva preso in mano il progetto, Chloé Zhao, “perché non avrei mai pensato di potermi ritrovare in Buffy e grazie a Chloe mi sono ricordata di quanto mi piaccia e di quanto significhi non solo per me…”.

Eppure, “ciò non cambia nulla”. Buffy non tornerà sullo schermo con nuove avventure. Ma Sarah Michelle Gellar continua a darle voce e il messaggio si conclude proprio con la più famosa delle citazioni dell’adolescente ammazzavampiri: “Se l’Apocalisse arriva, fammi un trillo”.

Addio al reboot di Buffy

Buffy, la teen serie basata sull’omonima commedia horror del 1992, andò in onda per 7 stagioni dal 1992 al 2003. Dalla serie fu tratto anche lo spinoff Angel, portato avanti per ulteriori 5 stagioni. Buffy – L’ammazzavampiri divenne un vero e proprio cult, seguito da adolescenti di tutto il mondo, affascinanti dal perfetto mix tra teen drama, momenti di pura comicità e un pizzico di horror.

Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale era stato annunciato nel 2025 e prometteva di ridare vita all’universo della serie più di vent’anni dopo la sua conclusione. Non si trattava di un semplice remake ma di una vera e propria continuazione della storia, con l’arrivo di una nuova cacciatrice – interpretata dalla giovane Ryan Kiera Armstrong – e Sarah Michelle Gellar ancora una volta nei panni di Buffy Summers, ma ormai adulta.

Il progetto era ambizioso, la regia dell’episodio pilota è di Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. La sceneggiatura porta la firma delle sorelle Nora e Lilla Zuckerman, autrici di numerose serie di successo e, tra i produttori esecutivi, oltre alla stessa Gellar, figurava anche Dolly Parton. Hulu, infine, non ci ha creduto abbastanza ma non è detto che l’atteso remake non venga in futuro preso in mano da un’altra emittente.

Che fine ha fatto il cast di Buffy

Sarah Michelle Gellar, dopo Buffy, ha continuato la carriera d’attrice tra commedie adolescenziali e serie di successo. Sposata con il collega Freddie Prinze Jr., è anche mamma di due bambini e ha avviato un proprio brand di kit per la preparazione di dolci. Più sfortunata la sorte di Nicholas Brendon, che in Buffy interpretava Xander Harris: la sua carriera è stata stroncata da problemi di alcolismo e diversi arresti.

La migliore amica dell’ammazzavampiri, la vivace Willow Rosenberg era interpretata da Alyson Hannigan, che il pubblico è tornato ad amare qualche anno dopo nel ruolo di Lily in How I Met Your Mother. David Boreanaz, alias Angel, ha continuato a recitare in serie tv. Michelle Trachtenberg, nota per il ruolo di Dawn Summers, è purtroppo scomparsa a soli 39 anni nel febbraio 2025.