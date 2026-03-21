Nicholas Brendon, il toccante messaggio di Sarah Michelle Gellar: “So che sei in pace”

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IPA Nicholas Brendon, il toccante messaggio di Sarah Michelle Gellar

Nicholas Brendon se n’è andato a 54 anni lasciando nei fan, nella famiglia e nei colleghi un vuoto che va oltre i suoi ruoli e le serie tv. Per molti è stato (e resterà) Xander in Buffy: un personaggio imperfetto, che proprio nella sua fragilità ha trovato il modo di farsi amare, fino a diventare uno dei volti più cari a un’intera generazione.

Al suo fianco, sul set, Sarah Michelle Gellar. Un legame, il loro, che è andato oltre la serie e che è rimasto vivo anche negli occhi di chi li ha seguiti per anni. È proprio lei che, a poche ore dalla notizia, ha scelto di salutarlo affidando ai social parole che riportano direttamente a quel mondo che li ha uniti così profondamente.

Nicholas Brendon, il dolcissimo saluto di Sarah Michelle Gellar

La notizia della morte di Nicholas Brendon, avvenuta per cause naturali, è stata condivisa dalla famiglia. Nel giro di poche ore, si è aperto uno spazio fatto di ricordi, messaggi e parole lasciate da chi lo ha seguito e amato: fan, colleghi, spettatori che con lui sono cresciuti, e che oggi lo ripensano inevitabilmente nell’universo di Buffy, uno dei cult della serialità che resiste nel tempo.

Tra i tanti messaggi, uno era inevitabilmente tra i più attesi: quello di Sarah Michelle Gellar. L’attrice ha condiviso sui social una foto di loro due, giovanissimi, proprio negli anni sul set. Uno scatto che diventa ancora più potente nelle parole che lo accompagnano, tutt’altro che casuali: “Non sapranno mai quanto sia difficile essere quello che non viene scelto. Vivere così vicino ai riflettori senza mai entrarci. Ma io lo so. Vedo più di quanto chiunque possa immaginare, perché nessuno mi guarda”.

Una frase che i fan riconoscono subito proprio perché pronunciata da Xander, il personaggio che Nicholas Brendon ha interpretato in Buffy, e affidata a uno dei momenti più intensi delle ultime stagioni.

L’attrice ha poi aggiunto un pensiero ancora più personale: “Ti ho visto, Nicky. So che sei in pace, su quella grande sedia a dondolo nel cielo”.

Nicholas Brendon, un altro addio per “Buffy”

La scomparsa di Nicholas Brendon arriva a distanza di poco tempo da un’altra perdita che aveva già colpito profondamente i fan di Buffy. Nel febbraio 2025, infatti, era venuta a mancare anche Michelle Trachtenberg, indimenticabile Dawn Summers, scomparsa a soli 39 anni. Due assenze che, insieme, riportano inevitabilmente a quel mondo condiviso che per molti non è mai stato solo una serie, ma un vero e proprio luogo emotivo.

Non sorprende, quindi, che in queste ore i social si siano riempiti di messaggi di affetto e ricordi. Tra questi, anche quello di Alyson Hannigan, che ha voluto salutare il collega con parole che richiamano, in modo quasi simbolico, quelle condivise da Sarah Michelle Gellar, evocando la stessa immagine della sedia a dondolo.

E mentre il cast, e i fan, continuano a stringersi attorno a questi ricordi, resta sullo sfondo anche un’altra notizia che aveva già lasciato un senso di sospensione: il reboot di Buffy, atteso da tempo, non si farà. Un’idea che per molti rappresentava un ritorno, e che oggi suona ancora più lontana, quasi impossibile da immaginare senza chi, quel mondo, lo aveva reso così vivo.