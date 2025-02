Michelle Trachtenberg è morta, l’addio degli attori di Buffy e Gossip Girl

Trovata senza vita nel suo appartamento Michelle Trachtenberg, l'attrice 39enne nota per i ruoli in Buffy e Gossip Girl

Fonte: IPA Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg, attrice tra le più popolari negli Anni ‘2000 grazie ai ruoli nelle serie per adolescenti Buffy l’ammazzavampiri e Gossip Girl, è morta a soli 39 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita in un lussuoso appartamento di New York. Pochi mesi prima, l’attrice, da tempo malata, si era sottoposta a un trapianto di fegato. Nei suoi ultimi post social, Michelle si era mostrata fragile, ma senza mai perdere il sorriso.

Michelle Trachtenberg, addio alla sorellina di Buffy

Mercoledì 26 febbraio 2025 si staglia come un mercoledì nero per gli appassionati di serie tv. È il giorno in cui è venuto a mancare uno dei volti più amati della televisione Anni ‘2000: alcuni la ricordano e amano come la piccola e tenera Dawn Summers, altri come la tagliente e maliziosa Georgina Sparks. A soli 39 anni è stata trovata privata di vita nel suo appartamento di New York l’attrice Michelle Trachtenberg. A dare la notizia è una fonte della polizia al New York Post.

A ritrovare il corpo privo di vita sarebbe stata la madre, che alla polizia avrebbe descritto la figlia come “incosciente e priva di sensi”. La sua morte non è considerata sospetta e pare non vi sia alcuna indagine in corso. Trachtenberg era da tempo malata e fonti a lei vicine hanno rivelato alla testata americana che si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato.

Nata proprio a New York l’11 ottobre del 1985, Michelle Trachtenberg aveva iniziato a recitare fin da bambina, con un ruolo nella divertente serie per bambini Le avventure di Pete e Pete, in onda negli Anni ’90 su Nickelodeon. Appena 11enne fece il debutto al cinema da protagonista con la commedia Harriet the Spy. La passione per la recitazione proseguì e, da adulta, Michelle fu tra le protagoniste degli show televisioni più seguiti del decennio. Fu la sorella minore della protagonista di Buffy l’ammazzavampiri e la più grande nemica di Blair Waldorf e Serena van der Woodsen in Gossip Girl.

Più recentemente era tornata al cinema, al fianco dell’ex star Disney Zac Efron in 17 Again – Ritorno al liceo e nel film Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, dove ha recitato assieme a Kim Cattrall di Sex and the City e a Joan Cusack. Era anche tornata a interpretare Georgina nel reboot di Gossip Girl e la sua partecipazione era in programma anche nel tanto atteso reboot di Buffy.

Il commosso addio dei colleghi

Il trapianto al fegato conferma l’ipotesi che Michelle Trachtenberg fosse da tempo malata, così come negli ultimi tempi più volte ipotizzato dai fan più affezionati. Le ultime foto postate dall’attrice sul suo profilo Instagram mostrano un volto pallido e molto magro. Un’immagine che ha destato la preoccupazione dei follower, impegnati a mandare a Michelle messaggi di conforto e incoraggiamento.

E poche ore dalla tragica notizia, sui social arrivano i messaggi d’addio dei colleghi che con Michelle hanno condiviso il set e interi anni di lavoro fianco a fianco. Ed Westwick, che in Gossip Girl interpretava Chuck Bass, ha inviato le sue preghiere in una storia Instagram. David Boreanza, l’Angel di Buffy, ha scritto: “Così triste… una notizia orribile. Riposi in pace, e preghiere per lei e la sua famiglia”.

Cordoglio anche da parte dell’attore James Marsters, Spike in Buffy, che ha ricordato la collega in un lungo post. “Il mio cuore è pesante oggi. Abbiamo perso un’anima bellissima. – si legge – Michelle era una persona fieramente intelligente, incredibilmente divertente e ricca di talento. È morta troppo giovane, e lascia dietro di sé una marea di persone che la conoscevano e l’amavano”.