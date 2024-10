Ed Westwick diventa papà, primo figlio in arrivo per Chuck Bass di Gossip Girl

Fonte: IPA Ed Westwick e Amy Jackson

Bebé in arrivo per Chuck Bass. Ed Westwick, indimenticabile interprete della serie tv Gossip Girl, aspetta infatti un figlio dalla moglie Amy Jackson. L’annuncio, come di consueto in queste occasioni, è arrivato con un dolcissimo post sui social.

Ed Westwick diventa papà

A pochi mesi dalle nozze da sogno celebrate in Italia, Ed Westwick e sua moglie Amy Jackson sono già pronti ad allargare la famiglia. La coppia ha infatti annunciato di essere in attesa del primo bebé con un romantico post sui social: nessuna didascalia o dedica, ma una serie di scatti che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Nel carousel, i due attori appaiono felici ed innamorati, ed il pancino di Amy è molto evidente: di bianco vestita, l’attrice e modella passeggia accanto al marito, che in alcuni scatti le accarezza teneramente il ventre.

I follower della coppia hanno accolto la notizia con grande entusiasmo: “Non vedo l’ora di incontrare il piccolo Westwick- Jackson” ha scritto una fan; “Che benedizione dal cielo” ha spiegato un’altra ammiratrice degli attori. Ma scorrendo attraverso i commenti, non si scorgono altro che cuori e congratulazioni. In realtà già alcuni scatti pubblicati nella giornata di ieri da Parigi avevano fatto ipotizzare la gravidanza dell’attrice: l’abito nero sfoggiato da Amy, nonostante il vistoso soprabito, non è infatti riuscito a nascondere il dolce segreto della coppia.

La storia d’amore tra Ed ed Amy

Ed Westwick ed Amy Jackson hanno iniziato la loro relazione nel 2021, anno in cui si sono conosciuti sul circuito di Silverstone grazie a un amico in comune. La coppia ha preferito mantenere un profilo basso fino al 2022, anno in cui ha ufficializzato la relazione. Nel gennaio 2024, sulle Alpi svizzere, l’attore ha fatto la sua romantica proposta di matrimonio alla compagna, con cui è convolato a nozze la scorsa estate. Per i loro fiori d’arancio i due attori hanno scelto una location mozzafiato sulla Costiera Amalfitana, facendo sognare milioni di fan.

L’attrice e modella è già mamma di un bambino, Andreas, nato nel 2019 dalla relazione con l’ex compagno George Panayiotou. Tuttavia, in numerose occasioni, Amy ha spiegato che l’interprete di Gossip Girl si è dimostrato molto amorevole nei confronti del suo primogenito: “Penso che aveva due anni quando l’ho presentato ad Ed. Ma lui è sempre stato parte della sua vita da quando riesco ad averne memoria. Credo che questo sia uno dei motivi per cui amo Ed così tanto. Anche per la relazione che ha con Andreas e per quanto mi ha supportata in quanto mamma e mamma lavoratrice”.

Anche le nozze dei due vip hanno visto il bambino tra i protagonisti assoluti: “Andreas ha camminato verso l’altare con me, ha portato gli anelli ed ha aspettato sua mamma al mio fianco” ha spiegato Ed Westwick. “È stato un ottimo modo per omaggiare il loro legame speciale ed essere certi che lui si sentisse parte delle celebrazioni” ha precisato la sua consorte. Prima di incontrare Amy Jackson, Ed Westwick aveva avuto delle relazioni con l’attrice di Vampire Diaries, Phoebe Tonkin, con la modella Jessica Serfaty e con la sua co-protagonista di Gossip Girl Jessica Szohr.