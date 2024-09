Matrimoni famosi in Italia, le location più belle

Fonte: IPA Fedez e Chiara Ferragni; Kanye West e Kim Kardashian; Katie Holmes e Tom Cruise

I matrimoni vip, con le loro location da sogno e gli abiti da sposa da favola, sono da sempre una grande fonte d’ispirazione per gli sposi del Belpaese. E l’Italia, complici le sue bellissime ville d’epoca e le tenute immerse nel verde, è una meta molto ambita per le celebrità di tutto il mondo.

Artisti, influencer e star di Hollywood hanno spesso scelto saloni e giardini da Nord a Sud della Penisola per celebrare i loro sì, influenzando inevitabilmente i fiori d’arancio di moltissimi sposi. Dalla Dimora delle Balze di Noto, cornice del matrimonio dei Ferragnez, al resort pugliese di Borgo Egnazia, scelto da Jessica Biel e Justin Timberlake, ecco alcune tra le più belle location di matrimonio in Italia scelte dai vip.

Dimora delle Balze, le nozze barocche dei Ferragnez

È stata la Sicilia a fare da cornice alle nozze da favola di Fedez e Chiara Ferragni. Per il loro si, nel 2018, l’influencer e il rapper scelsero la Dimora delle Balze, a pochi chilometri dalle cittadine Patrimonio dell’Unesco di Palazzolo Acreide e Noto. Una masseria senza tempo, nata dalla ristrutturazione di una tenuta del 1800 ed immersa nella campagna siracusana.

La cucina, invece, ripercorre millenni di storia e tradizione siciliana, con ingredienti che arrivano direttamente dall’azienda agricola Passo Ladro.

Borgo Egnazia, il sì immerso nel verde di Justin Timberlake e Jessica Biel

Un sì immerso tra gli ulivi del Salento per Justin Timberlake e Jessica Biel, che hanno scelto la masseria del Borgo Egnazia in provincia di Brindisi. Interpretazione visionaria di un villaggio tipico pugliese, il resort è un tributo all’architettura tradizionale, e vanta una poetica spa, due spiagge private e uno spettacolare campo da golf, con panorami che si estendono fino al mare.

La cucina? Un singolare connubio fatto di prime colazioni realizzate da “massaie” pugliesi, e specialità gastronomiche sia tradizionali che gourmet.

Villa Balbiano, matrimonio vista lago per Elettra Lamborghini e Afrojack

Nel 2020 Elettra Lamborghini e Afrojack sono convolati a nozze sul lago di Como, nella bellissima Villa Balbiano. Costruita alla fine del 16° secolo, la residenza è composta da una piccola reggia circondata da un grande giardino all’italiana, da cui si può godere di un’incredibile vista panoramica.

Punto di osservazione privilegiato, la residenza si distingue oltre che per i bellissimi spazi esterni anche per gli ambienti interni, arredati con oggetti d’arte e mobili d’epoca originali.

Abbazia di Santo Spirito, il sì di Belen e Stefano De Martino

Immersa in uno spettacolare contesto naturale tra le provincie di Novara e Varese, e incastonata sulle colline del Lago Maggiore, si trova l’Abbazia di Santo Spirito – Villa Giannone, cornice del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

La location è suddivisa in numerosi ambienti, che si prestano a celebrazioni in tutte le stagioni: oltre alla sala ricevimenti e alla piccola cappella privata, sono presenti anche un ampio parco secolare ed una suggestiva corte con grandi porticati, perfetti per le celebrazioni estive o primaverili.

Castello Odescalchi, le nozze da fiaba di Tom Cruise e Katie Holmes

Un castello principesco affacciato sul mare, immerso in un suggestivo parco mediterraneo a poca distanza da Roma: parliamo del Castello Odescalchi di Santa Marinella, scelto da Tom Cruise e Katie Holmes per le loro nozze nel 2006.

Una location mozzafiato circondata da una parte dal mare, su cui sono affacciate le terrazze della fortezza, dall’altra dal parco mediterraneo, attorniato da palme e pini marittimi. Al centro il castello, un’antica dimora principesca suddivisa in numerosi ambienti, ideali per ospitare tutti i tipi di cerimonie.

Forte Belvedere, il sì faraonico di Kim Kardashian e Kanye West

Dopo essersi visti rifiutare la possibilità del sì nella reggia di Versailles, Kim Kardashian e Kanye West hanno “ripiegato” (se così si può dire) sul Forte Belvedere di Firenze per il loro matrimonio nel 2014. Oltre a essere uno dei punti panoramici più suggestivi della Città, la fortezza è una pregevole opera architettonica realizzata alla fine del Cinquecento da Bernardo Buontalenti per volontà di Ferdinando I dei Medici.

Il forte rappresenta l’ultima tappa del Corridoio Vasariano, nato per collegare Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli tramite una serie di corridoi, ponti e giardini. Per il loro sì, il rapper e l’imprenditrice non hanno badato a spese: l’intrattenimento è stato affidato ad Andrea Bocelli, mentre gli ospiti hanno cenato su di un tavolo lungo 60 metri realizzato in marmo di Carrara, in un giardino con vista su tutta Firenze.

Villa Pizzo, fiori d’arancio sul Lago di Como per John Legend e Chrissy Teigen

Il Lago di Como ha conquistato anche John Legend e Chrissy Teigen, che si sono sposati sul promontorio del golfo di Cernobbio nella bellissima Villa Pizzo. Questa nobile residenza del XVII secolo comprende oltre all’edificio padronale anche delle bellissime serre risalenti al XX secolo, ed una grotta artificiale con giochi d’acqua.

Fiore all’occhiello è il grande giardino all’italiana, che offre una vista spettacolare ed ospita anche piante esotiche e rare. Per il loro ingresso, gli sposi possono scegliere di utilizzare una delle barche private della struttura, lasciando gli ospiti senza parole.

Giardini del Fuenti, nozze in Costiera per Ed Westwick ed Amy Jackson

Per il loro “sì”, Ed Westwick e Amy Jackson hanno scelto la suggestiva Costiera amalfitana, celebrando lo scorso 25 agosto il loro wedding party nella tenuta i Giardini del Fuenti, a Vietri sul Mare. L’evento è stato curato dagli esperti del resort in collaborazione con il rinomato pizzaiolo Ciro Oliva, Elite Villas e la wedding planner Bianco Bouquet.

Fonte: Simone de Sen/ Giardini del Fuenti

La location del ricevimento, immersa nella natura e caratterizzata da una vista panoramica a picco sul mare, ha offerto ai 200 ospiti un’esperienza totalmente Made in Italy. Dopo il menù, ispirato ai sapori della dieta mediterranea, un bagno in piscina vista mare e festa fino a notte fonda.

Aman Canal Grand Hotel, il matrimonio in Laguna di George Clooney e Amal

Nozze Veneziane per George ed Amal Clooney, che hanno scelto l’Aman Canal Grande Venice per il loro si. Il resort a sette stelle, che si trova sul Canal Grande, è inserito all’interno del Palazzo Papadopoli, tra i più sfarzosi della Laguna.

Costruito nel XVI secolo dall’architetto Giacomo De Grigi, vanta ambienti raffinati, affreschi d’epoca e una terrazza che offre una vista a 360 gradi sui tetti di Venezia.