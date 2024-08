Nozze Amy Jackson e Ed Westwick, la location esclusiva e le ciabatte della sposa

Amy Jackson e Ed Westwick hanno scelto per il loro wedding party una suggestiva location in Costiera Amalfitana. Ma la sposa non ha rinunciato alle ciabatte

Fonte: Simone de Sen/ Giardini del Fuenti Ed Westwick e Amy Jackson durante il wedding party

Amy Jackson e Ed Westwick hanno pronunciato il fatidico sì in Italia lo scorso 24 agosto. La coppia ha optato per dei festeggiamenti in grande stile, che si sono protratti per ben tre giorni: dopo il consueto pre-wedding party in crociera, i due hanno celebrato il rito ufficiale presso il maestoso castello di Rocca Cilento. Per il wedding party, infine, l’indimenticabile interprete di Gossip Girl e la modella hanno puntato su una suggestiva location in Costiera Amalfitana, deliziando gli oltre 200 ospiti con un menù a base di prelibatezze locali. Un ricevimento che si farà ricordare a lungo, complice il look piuttosto “informale” della sposa, che non ha voluto rinunciare ad un paio di comode ciabatte.

La location del matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson

Per il loro “sì”, Ed Westwick e Amy Jackson hanno scelto la suggestiva Costiera amalfitana, celebrando lo scorso 25 agosto il loro wedding party nella tenuta i Giardini del Fuenti, a Vietri sul Mare. L’evento è stato curato dagli esperti del resort in collaborazione con il rinomato pizzaiolo Ciro Oliva, Elite Villas e la wedding planner Bianco Bouquet.

La location del ricevimento, immersa nella natura e caratterizzata da una vista panoramica a picco sul mare, ha offerto ai 200 ospiti un’esperienza totalmente Made in Italy. Anche per il menù, infatti, gli sposi hanno deciso di affidarsi ai sapori della dieta mediterranea: per loro, lo Chef Michele De Blasio ha preparato un aperitivo a base di grandi classici della tradizione, come arancini fritti con ragù napoletano e frittata di pasta.

Fonte: Simone de Sen/ Giardini del Fuenti

Il pranzo, invece, si è svolto in un’altra area della tenuta: il Limoneto. Riparati dalle fronde degli alberi, gli invitati hanno gustato portate a base di mozzarella di bufala e basilico, polpette al sugo di pomodoro e cavatelli di pasta fresca fatti in casa alla Nerano.

Fonte: Simone de Sen/ Giardini del Fuenti

Infine, un po’ di sano divertimento: al termine del banchetto, ha avuto inizio un vivace pool party sul magico panorama della Costiera Amalfitana, continuando i festeggiamenti in un’atmosfera rilassata e gioiosa.

I look della sposa e le sue ciabatte

I tre giorni di festeggiamenti nuziali hanno visto la sposa Amy Jackson alle prese con diversi look nuziali, pensati appositamente per le diverse cornici. Per il grande giorno, la modella si è affidata alla maestria di Alberta Ferretti, che ha creato per lei, in esclusiva, un abito dal sapore principesco: un modello in mikado di seta, caratterizzato da bustier con coppe a petalo e gonna vaporosa ad effetto nuvola. Un outfit solenne e ricercato, che ha lasciato spazio ad un look decisamente più sobrio per il successivo wedding party.

Fonte: Simone de Sen/ Corbin Gurkin

In occasione del ricevimento ai Giardini del Fuenti, infatti, Amy si è ispirata al glamour e al sapore vintage della Costiera Amalfitana. Rigorosamente vestita di bianco, la Jackson ha optato per long dress molto minimal, a cui ha abbinato un sontuoso cappello a falda larga. Per godersi al massimo il pool party, la neosposa ha saggiamente rinunciato ai tacchi: decisamente più idonee un paio di ciabatte in tinta, che hanno regalato al look un tocco di vivacità e freschezza.