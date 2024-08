Chuck Bass di Gossip Girl si sposa: nozze italiane per l’attore Ed Westwick

L’attore che interpretava Chuck Bass in Gossip Girl e la collega Amy Jackson hanno scelto l’Italia per convolare a nozze

Fonte: IPA Ed Westwick e Amy Jackson

Lo avevamo già visto marciare verso l’altare, in fuga dalla polizia ma sempre elegantissimo, con al fianco una meravigliosa e sempre perfetta in ogni circostanza Blair Waldorf. È stato uno dei matrimoni più attesi e romantici di sempre, ma era finto. Oggi, il Chuck Bass di Gossip Girl, o meglio Ed Westwick, l’attore che lo ha interpretato, si sposa davvero, con la fidanzata collega Amy Jackson. Tutti i dettagli della cerimonia italiana.

Matrimonio italiano per Ed Westwick

Nel penultimo, caldissimo, weekend d’agosto, Ed Westwick convolerà a nozze con la bella Amy Jackson e lo farà nella soleggiata e suggestiva Costiera Amalfitana. A svelarlo è lo stesso attore, con un carosello Instagram che lo mostra su un jet privato in compagnia di amici e parenti: “Andiamo a sposarci, tesoro!” ha scritto, invitando l’ormai quasi moglie a cambiare il proprio nome sui social. La coppia, dopo una vacanza in Sud Africa, si trovava sul Lago di Como, ma ha scelto di volare al sud per il fatidico sì.

Nozze all’insegna dello stile italiano. Per dare il benvenuto agli ospiti arrivati nel Bel Paese, Westwick e Jackson hanno organizzato una festicciola a tema Pizza e Pasta, tenutasi in quello che – a sbirciare le foto – sembra un antico castello a picco sul mare, circondato da un lussureggiante giardino. Gli uomini, in pieno italian style, indossavano camicie a righe e fumavano sigari. La sposa era splendida e romantica con un lungo abito bianco in seta e pizzo, adornato da un grande cerchietto.

La complicità tra i due è alle stelle, così come testimoniato dalle numerose foto che li ritraggono avvinghiati l’uno all’altra con il chiaro di luna a far da sfondo. Se queste sono le premesse, non c’è da dubitare che alla cerimonia ufficiale voleranno scintille. E anche dolcezza, perché ad occuparsi del buffet e della torta sarà il pasticciere Damiano Carrara, da poco diventato papà.

La storia d’amore con Amy Jackson

Ed Westwick, 37 anni, e Amy Jackson, 32, si sono conosciuti a fine 2021 in occasione di un evento automobilistico. Pare che tra i due sia stato colpo di fulmine e, l’estate successiva, hanno sfilato nel loro primo red carpet di coppia. Nel 2023 si sono recati assieme in India, dove Jackson, star di Bollywood, è molto amata e conosciuta. Nel frattempo, Ed ha conosciuto il figlioletto di lei, oggi 4 anni e la coppia ha acquistato un’elegante casa di campagna da ristrutturare e trasformare in nido d’amore.

La proposta di matrimonio è arrivata, suggestiva e a favore di fotocamera, è arrivata lo scorso gennaio, in Svizzera. È stato sul ponte sospeso a tremila metri di altezza del Peak Walk di Glacier che il romantico attore si è inginocchiato per chiedere la mano dell’amata. Mentre – si dice – uno stuolo di turisti faceva il tifo da dietro le quinte (o forse cercava di accelerare il processo così da poter anche loro attraversare finalmente il ponte). Per entrambi le celebrità si tratta del primo matrimonio, che per Westwick arriva dopo un passato difficile, con diverse e pesanti accuse di molestie sessuali da parte di donne lontane dal mondo dello spettacolo.