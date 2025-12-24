Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida: l’incredibile regalo di Serena

Dopo le nozze a Ischia, Andrea Preti e Venus Williams hanno concesso il bis in Florida: per loro, un fantastico regalo da Serena

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Andrea Preti e Venus Williams

Nozze bis per Venus Williams e Andre Preti. Dopo il matrimonio celebrato a Ischia, i due si sono detti nuovamente “sì” in una cerimonia durata ben 5 giorni a Palm Beach. Oltre ai bellissimi abiti della sposa, tuttavia, a lasciare il segno è stato il regalo di sua sorella Serena.

Il matrimonio di Venus e Andrea Preti

Lo scorso settembre Venus Williams e Andrea Preti si erano detti “sì” nella romantica cornice di Ischia. Per omaggiare le radici americane della tennista, tuttavia, la coppia ha organizzato una seconda cerimonia a Palm Beach, in Florida. L’evento è stato curato da Jennifer Zabinski, già wedding planner della sorella Serena Williams.

Dopo il rito civile in municipio, la coppia ha unito amici e parenti in un party bellissimo ed emozionante. Durante la cerimonia, Preti è entrato sulle note di I’ll Be There dei Jackson 5, mentre Williams è arrivata sulle note di Ovunque Sarai di Irama. Gli scatti sono stati pubblicati dal magazine Vogue e, sui social, dai due sposi.

Gli abiti della sposa

La semplicità non sembra essere una dote della famiglia Williams. Soprattutto quando si parla di abiti da sposa. Per la cerimonia nuziale Venus ha incantato con un romantico modello in pizzo trasparente e scollato firmato Georges Hobeika: “Volevo indossare qualcosa che pensavo sarebbe piaciuto ad Andrea e che fosse magico e perfetto per un matrimonio in Florida”, ha spiegato la sposa.

In occasione del rito in municipio, invece, l’ex tennista ha puntato su una creazione di Morilee New York: “Hanno realizzato 10 abiti, tutti su misura. L’abito che ho scelto era semplicemente divino. Avevo anche un outfit per quando siamo usciti, così da non attirare l’attenzione su di me. Era una classica gonna corta con top, e avevo l’accessorio perfetto per completarlo”, ha raccontato al magazine Vogue.

Il regalo di Serena Williams

Serena e Venus Williams sono molto legate: rivali sul campio, affiatatissime nel doppio, le due campionesse sono sempre state l’una al fianco dell’altra nei momenti che contano. Non poteva mancare, quindi, nel giorno più bello di Venus una splendida sorpresa della sua sorella minore, che non ha badato a spese per il regalo di nozze.

Serena ha infatti donato alla sposa un lussuoso yacht, organizzando lei stessa una gita in barca con amici e familiari più stretti: “Cantavamo, ballavamo, chiacchieravamo, ci godevamo il tempo insieme”, ha raccontato Venus.

L’amore tra Venus Williams e Andrea Preti

Venus Williams e Andrea Preti si sono conosciuti nel 2024 alla Milano Fashion Week e hanno iniziato a frequentarsi subito dopo. La tennista ha rivelato in più occasioni di aver capito subito che l’attore italiano era “quello giusto”. La proposta di matrimonio è arrivata il 31 gennaio 2025 in Toscana, e nel settembre dello stesso anno la coppia ha pronunciato il fatidico sì a Ischia.

Il matrimonio “italiano”, tuttavia, è stato solo il preludio di una cerimonia ancora più lussuosa negli Stati Uniti, che ha visto riuniti amici e parenti di entrambi gli sposi: “Non volevo passare tutta la giornata sulla sedia del trucco”, ha raccontato la sposa spiegando di aver pensato ai fiori d’arancio come ad una festa a tutti gli effetti. E, a giudicare dagli scatti, è riuscita nel suo intento.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!