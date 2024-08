Chi è Venus, la sorella di Serena Williams

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nome completo Venus Ebony Starr Williams, Venus Williams è una celebre tennista statunitense. Classe 1980, è nata a Lynwood il 17 giugno, ed è la sorella maggiore (di appena un anno) di Serena Williams, anche lei tennista.

Chi è Venus Williams

Prima ancora che Venus e Serena nascessero il padre Richard Williams aveva deciso che sarebbero diventate delle campionesse nel tennis. Nel 1978 infatti l’uomo vide in tv la finale del Roland Garros dove Virginia Ruzici, tennista rumena, conquistò il torneo, vincendo un assegno da 40 mila dollari.

Da quel momento Richard decise che le figlie sarebbero diventate delle campionesse e scrisse un manuale di ottanta pagine in cui indicava quello che avrebbero dovuto fare le figlie per diventare le regine del tennis.

Poco dopo la famiglia si trasferì a Compton, sobborgo di Los Angeles segnato dalla violenza e dalla criminalità. Qui Venus e Serena Williams vissero i primi anni della loro vita, e nel 2003 persero una sorella Yetunde, uccisa da un colpo di pistola nel corso di una sparatoria.

“Nostro padre ha dedicato la sua vita alla famiglia e dopo a Serena e me, con enormi sacrifici. […] – ha spiegato -. L’ha fatto per amore, cambiando il mondo del tennis. Quando ci diceva che saremmo diventate numero 1 e 2 del mondo, gli credevo: era un lavaggio del cervello, ma pieno di positività e determinazione”.

La carriera

Il 31 ottobre del 1994, a soli 14 anni, Venus Williams è diventata professionista. Da allora la sua carriera è stata costellata di successi, sia da sola che in coppia con la sorella Serena.

Alle spalle ha ben sette titoli dello Slam, cinque medaglie olimpiche (tre in doppio con Serena Williams, un oro in singolo e un argento nel misto) ed è stata la prima donna afroamericana a occupare per undici settimane non consecutive la prima posizione nel ranking mondiale.

Il rapporto fra Venus e Serena Williams

In tanti si sono chiesti negli anni se sia più forte Venus o Serena Williams, ma soprattutto quanto sia forte la rivalità fra le sorelle.

In realtà le Williams si sono sempre sostenute a vicenda, anche con dichiarazioni pubbliche. “È stata la mia ispirazione fin dall’inizio, prima ancora che vincesse un Major, – ha raccontato Venus parlando di Serena – il suo cuore in campo e la capacità di giocare sotto pressione.. Non è cambiato nulla”.

Mentre Serena Williams ha detto della sorella Venus: “Non c’è nulla che non farei per questa donna coraggiosa e d’ispirazione. Venus, quanto sono fortunata ad averti come sorella”.

La vita privata di Venus Williams

Venus Williams ha vissuto una lunga relazione – dal 2006 al 2010 – con Hank Kuehne, noto golfista. In seguito è stata legata al modello Elio Pis e al celebre milionario Nicholas “Nicky” Hammond. Il gossip inoltre le ha attribuito una laison con Andrea Preti, ex fidanzato di un’altra tennista, Flavia Pennetta.

Cosa fa oggi

Venus Williams, diversamente dalla sorella Serena, non ha mai smesso di giocare a tennis. In parallelo alla carriera sportiva si è interessata alla moda e al design diventando un’imprenditrice.

Oggi gestisce un impero che è stato stimato 95 milioni di dollari dopo aver aperto VStarr, azienda che si occupa di interior design, e aver creato EleVen by Venus, linea di abbigliamento di cui disegna tutti i capi.

La malattia di Venus Williams

Nel 2010 a Venus Williams è stata diagnosticata una malattia rara. Si tratta della sindrome di Sjögren, una patologia che atrofizza le ghiandole, provocando stanchezza generale, ma soprattutto secchezza ad occhi e labbra.

Una malattia debilitante che avrebbe potuto fermare per sempre la carriera di Venus, ma lei non si è mai arresa e alla fine è riuscita a superare anche questo difficile ostacolo.

Venus ha svelato di aver scoperto la malattia dopo un lungo percorso, arrivando a rinunciare agli Us Open per curarsi. L’annuncio della patologia era arrivato, all’epoca, con un comunicato ufficiale. “Sono molto dispiaciuta di dover abbandonare quest’anno gli Us Open – aveva detto la tennista -. Recentemente mi è stata diagnosticata la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune, che succhia l’energia fisica e provoca dolore e fatica. Mi sono divertita a giocare la mia prima partita qui e mi sarebbe davvero piaciuto andare avanti, ma ora non posso. Finalmente mi è stata fatta una diagnosi, ora mi concentrerò per tornare in forma e giocare al più presto”.

Dopo la diagnosi della malattia, Venus ha deciso di diventare vegana. “Non potevo sollevare il braccio oltre la testa, la racchetta cadeva – ha ricordato la sportiva -. Non avevo più tatto nelle mani, che sudavano e prudevano: ho temuto che la mia vita diventasse miserabile”.

Poi la diagnosi e la decisione di cambiare completamente il proprio stile di vita. “Credo nell’efficacia di un’alimentazione a base vegetale; come atleta e donna d’affari, ho la necessità di sentirmi sempre al meglio, ecco perché ho adottato uno stile di vita vegan. Mi fa sentire più energica, vitale e in forma”.