Sinner, “Per un film su di me sceglierei Will Smith”. La risposta dell’attore è esilarante

Jannik Sinner sogna Will Smith come attore del suo film, e l’attore accetta per gioco: nasce un botta e risposta virale tra due fuoriclasse

IPA Sinner, siparietto social con Will Smith

Per riflettere occorre ridere in primis. Tutto è iniziato quando Jannik Sinner, in conferenza stampa alla vigilia del Six Kings Slam di Riyad, ha risposto più o meno ironicamente a una domanda insolita: chi vorrebbe nei panni di sé stesso in un film sulla sua vita? La risposta, inaspettata e irresistibile: “Facciamo Will Smith, perché no? Diverso, ma bello!”.

L’intervista, condivisa online dal presidente del torneo Turki Alalshikh, è diventata virale in poche ore, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma la parte più divertente doveva ancora arrivare: Will Smith ha colto la battuta al volo e ha risposto pubblicamente.

Ma ok, diciamolo, è tutto un gioco, ancora non c’è nessun film su Sinner all’orizzonte. Per ora.

Jannik Sinner sogna Will Smith: “Perfetto per interpretarmi al cinema”

Sinner, oggi numero due del mondo, ha vissuto un 2025 straordinario, coronato dal trionfo a Wimbledon. Nel rispondere alla domanda di un giornalista, ha mantenuto il tono leggero: “Will Smith è un grande. Forse metterebbe un po’ di azione in più nel tennis!”.

La scena, diventata immediatamente virale, ha mostrato ancora una volta il lato più autentico e ironico del tennista altoatesino, che nonostante i successi rimane semplice, spontaneo e sempre pronto alla battuta.

La risposta di Will Smith: “Un film su di te? Ci sto!”

Dall’altra parte del mondo, Will Smith non ha perso tempo: su Instagram ha pubblicato un fotomontaggio in cui appare con i capelli di Sinner e il trofeo di Wimbledon tra le mani. A corredo, la frase diventata virale: “Un film su di te? Ci sto!”.

Il post ha scatenato i social: milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti e una valanga di meme. Tra i più divertenti, quelli che lo immaginano protagonista di “Men in Tennis” o del sequel di King Richard.

Dal campo al grande schermo: due mondi che si incontrano

Will Smith, premio Oscar nel 2022 proprio per l’interpretazione di Richard Williams (il padre delle sorelle Venus e Serena), ha spesso espresso la sua ammirazione per gli atleti che trasformano la disciplina in arte. La risposta a Sinner, è stata un gesto di complicità che ha conquistato anche gli appassionati di cinema.

Il tennista, dal canto suo, continua a essere il simbolo del nuovo sport italiano: talento, educazione e ironia, in un mix che lo ha reso popolare anche fuori dal campo.

Il fotomontaggio virale e i commenti dei fan

Il fotomontaggio postato da Will Smith (il suo volto sul corpo di Sinner con la coppa di Wimbledon) è diventato in poche ore un tormentone globale. “Da Ali a Jannik, il passo è breve”, ha scritto un utente, ricordando il film Ali che valse all’attore la candidatura all’Oscar nel 2002. Altri hanno commentato: “Finalmente un crossover tra Hollywood e il tennis che ci piace!”.

L’ironia del momento ha unito due mondi diversi ma complementari: quello dell’intrattenimento e quello dello sport, con due protagonisti che, seppur lontani, condividono la stessa energia e la stessa capacità di ispirare.

Nessun progetto cinematografico reale all’orizzonte, solo uno scambio di battute che ha conquistato il pubblico. Ma se mai dovesse diventare realtà, la coppia Sinner–Smith avrebbe già vinto: uno con la racchetta, l’altro con la macchina da presa.