Dopo un decennio d’assenza, Beyoncé torna al Met Gala. Sarà co-host con Nicole Kidman e Venus Williams

Iniziano i preparativi per il Met Gala 2026, il grande evento benefico che anticipa l’apertura della tradizionale mostra primaverile del Costume Insitute al Metropolitan Museum of Art di New York. Il tema dell’esibizione è già stato annunciato: il titolo è Costume Art, per analizzare il rapporto tra la moda e il corpo umano.

La madrina Anna Wintour ha già anche scelto le celebrità che avranno l’onore di aiutarla ad organizzare il grande evento. Co-host del Met Gala saranno Nicole Kidman, Beyoncé (che torna al Gala dopo 10 anni) e Venus Williams, per la prima volta nel ruolo. Mentre Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz co-presiederanno il comitato per gli ospiti.

Beyoncé torna al Met Gala dopo 10 anni

Potrà sembrare strano, ma Queen B, popstar di fama mondiale e regina del fashion, non è una habitué del Met Gala. È dal 2016 infatti che Beyoncé non prende parte all’evento newyorkese, forse per questo Anna Wintour ha pensato di riservarle un posto d’onore nell’edizione 2026, che segna il ritorno dell’artista sul patinato tappeto rosso dopo un intero decennio di assenze.

La prima volta che Beyoncé partecipò al Met Gala era il 2008. Dal 2011 in poi non si perse un’occasione per sei anni di fila. L’ultima, ormai quasi mitologica, apparizione della cantante al Gala di New York fu nel 2016. Il tema era Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology e Queen B sperimentò con un sensuale abito in lattice firmato Givenchy Haute Couture.

Una creazione preziosissima, un guanto sulla pelle ornato da oltre 2mila decorazioni di perle che si integravano con i dettagli floreali del corpetto e dell’orlo. Capelli liscissimi e sciolti sulle grandi maniche a sbuffo e un intenso smoky eyes sui toni del blu. Fu un outfit che non passò inosservato. Per cinque anni di fila, Beyoncé si è affidata a Givenchy per i suoi look newyorkesi, che la collaborazione prosegua anche quest’anno?

Co-host assieme a Nicole Kidman e Venus Williams

Ad affiancare Beyoncé nel ruolo di co-host di Anna Wintour ci saranno altre due star di fama mondiale: una diva di Hollywood e una leggenda dello sport. Parliamo di Nicole Kidman e Venus Williams che, a differenza della collega cantante, non hanno mancato l’occasione di giocare con la moda negli ultimi anni del Met Gala.

Questa sarà la terza volta che Kidman ricoprirà il ruolo di co-presidente dell’evento organizzato da Anna Wintour, mentre Beyoncé in passato fu presidente onoraria. Venus Williams, invece, è al suo primo mandato: prenderà l’eredità della sorella Serena, che fu co-host nell’edizione del 2019.

In quanto co-host, le tre superstar avranno la responsabilità di visionare ogni aspetto del Gala: dall’interior design al catering, lista degli invitati e accoglienza. Non di meno, ci si aspetta da loro un’esibizione e un outfit in grado di lasciare il segno. In passato, il ruolo di co-host fu affidato a Zendaya, Harry Styles, Rihanna, Donatella Versace, Lin-Manuel Miranda e Sarah Jessica Parker.

E non finiscono qui i vip che si daranno da fare per il Met Gala 2026, in programma il 4 maggio. Jeff Bezos e Lauren Sanchez saranno gli sponsor assieme a Saint Laurent. Mentre Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz saranno i copresidenti del comitato organizzatore.

