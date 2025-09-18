Andrea Preti sposa Venus Williams, matrimonio da sogno a Ischia

L'attore e modello, ex concorrente dell'Isola dei Famosi e La Talpa, convola a nozze con la tennista americana, ex numero 1 al mondo e sorella di Serena Williams

Getty Images Andrea Preti e Venus Williams

Fiori d’arancio per Andrea Preti e Venus Williams. A un anno dal primo incontro, avvenuto casualmente a Milano durante la settimana della moda, la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno. E per farlo ha scelto una location magica: Ischia. Il grande giorno è stato fissato a venerdì 19 settembre e l’isola verde è pronta a trasformarsi in un palcoscenico esclusivo, tra location mozzafiato e festeggiamenti blindati.

Andrea Preti e Venus Williams, dove e quando si sposano

L’isola d’Ischia si prepara a ospitare il matrimonio di Andrea Preti e Venus Williams, la tennista americana ex numero 1 al mondo. È considerata una delle più forti di sempre, avendo vinto quarantanove titoli Wta oltre a sette tornei del Grande Slam in singolare su sedici finali. La 45enne ha al suo attivo anche quattordici vittorie nel doppio in tornei del Grande Slam in coppia con la sorella minore Serena e due nel doppio misto.

Andrea Preti, più giovane di otto anni, è invece un attore, modello e imprenditore. Il pubblico televisivo lo conosce per le sue partecipazioni a L’Isola dei Famosi e a La Talpa. Ma qualche tempo fa ha fatto chiacchierare parecchio anche la sua love story con Claudia Gerini.

Nel 2020 ha invece amato un’altra tennista, Susanna Giovanardi, con tanto di convivenza durante la pandemia. Ma dopo poco tempo anche questo rapporto è giunto al termine.

Ora il matrimonio con Venus, che sarà celebrato venerdì 19 settembre a Ischia. Più precisamente al Faro di Punta Imperatore, un promontorio a picco sul mare, raggiungibile solo attraverso un sentiero di 155 scalini scavati nel tufo. Questo angolo suggestivo, con una vista spettacolare sul Golfo di Napoli (tra le più belle al mondo!), incarna eleganza ed esclusività.

Dopo lo scambio delle promesse, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno a Lisola, il rinomato ristorante gestito dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal pizzaiolo Ivano Veccia. Per l’occasione, il locale sarà riservato e protetto da un servizio di sicurezza per garantire la privacy assoluta. La lista degli invitati rimane top secret, ma indiscrezioni parlano di celebrità dello sport e dello spettacolo pronte a raggiungere l’isola. Ovviamente non mancherà la sorella della sposa, Serena Wiliams.

Sia per Venus sia per Andrea si tratta del primo matrimonio. Prima di conoscere Preti la Williams è stata single a lungo. Le ultime due storie importanti sono state quelle con il modello Elio Pis, nel 2012, e quella con il milionario Nicholas Hammond, durata dal 2017 al 2020.

Andrea Preti e Venus Williams, perché si sposano a Ischia

L’amore tra l’isola verde e Venus Williams è sbocciato lo scorso anno quando la tennista è stata in vacanza a Sant’Angelo, il caratteristico borgo del versante meridionale ischitano: è in quella occasione che ha scelto l’isola come location di un matrimonio che si preannuncia da favola. Più in generale, la tennista americana è una grande amante del Belpaese. Più volte in passato ha trascorso le vacanze qui. Prima di Ischia è stata in Puglia e in Costiera Amalfitana. Senza dimenticare le varie trasferte a Milano per impegni di lavoro e collaborazioni.

Andrea Preti e Venus Williams, dove e quando si sono conosciuti

Il capoluogo meneghino è stato decisivo anche per il primo incontro tra Andrea Preti e Venus Williams, avvenuto durante una sfilata di Gucci.

“L’allora direttore creativo ci ha presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia – ha raccontato lui in un’intervista al settimanale F – Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. “Un bicchiere d’acqua”, mi ha risposto sua madre. Mentre stavo al bar mi ha raggiunto Serena (Williams, ndr). Mi ha detto: “Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?”.

La sera c’è stata una cena, dopodiché Preti e Venus hanno iniziato a scriversi. “Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora”, ha aggiunto Andrea, che ha poi svelato: “Venus adora che io le prepari da mangiare. Segue una dieta senza glutine e adatta ad un’atleta. Le piacciono tantissimo le mie polpette al sugo – diciamo che l’ho conquistata con quelle – le lasagne, il risotto ai funghi”.