Venus Williams conferma: “Andrea Preti è il mio fidanzato”

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni la tennista americana ha ufficializzato la relazione con l'attore e regista italiano, che in passato ha amato Claudia Gerini

Venus Williams e Andrea Preti stanno insieme. Ora è ufficiale, dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate. A confermare la relazione tra i due è stata la tennista americana, sorella di Serena Williams, che ha conosciuto l’attore e regista italiano un anno fa. Un incontro avvenuto grazie ad amici in comune che ha portato alla nascita di una love story già molto solida.

Venus Williams ha parlato per la prima volta della sua relazione con Andrea Preti nel post partita del Mubadala DC Citi Open a Washington. “Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiata a continuare a giocare”, ha commentato la 45enne.

Venus stava infatti valutando il suo ritiro dal mondo del tennis ma ha ammesso che Andrea, 37 anni, l’ha incoraggiata a non smettere. “Ci sono stati così tanti momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla vita. Sai quanto è difficile giocare a tennis?”, ha confidato.

“Non sapete quanto lavoro ci sia dietro, è come se fosse dalle nove alle cinque, solo che corri tutto il tempo. Sollevo pesi e mi sento morire, e poi ripeto l’esperienza il giorno dopo. Quindi, lui mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi ha mai vista giocare prima d’ora”.

Venus e Preti si sono conosciuti un anno fa: il primo avvistamento della coppia risale infatti al luglio 2024. Nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, da qualche anno sempre più amata dalle star internazionali. I diretti interessati non hanno mai parlato del loro legame, neppure quando qualche mese più tardi Andrea ha partecipato all’esperimento, fallito, de La Talpa con Diletta Leotta.

Lo scorso febbraio la sportiva e il nuovo fidanzato sono apparsi a Milano alla sfilata di Dsquared e Venus ha attirato l’attenzione di tutti con il suo nuovo anello di diamanti. Qualcuno ha ipotizzato un matrimonio in vista ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi a riguardo.

Prima di conoscere Andrea, Venus Williams è stata single a lungo. Le ultime due storie importanti sono state quelle con il modello Elio Pis, nel 2012, e quella con il milionario Nicholas Hammond, durata dal 2017 al 2020.

Chi è Andrea Preti e perché è famoso

Classe 1988, Andrea Preti è nato a Copenaghen da genitori italiani che si erano trasferiti in Danimarca per aprire un ristorante. Qui è cresciuto fino all’adolescenza: dopo la separazione dei genitori è tornato in Italia con la madre, stabilendosi a Pavia.

La sua carriera è cominciata come modello, collaborando con marchi noti, e nel 2012 è apparso nello spot pubblicitario della birra Ichnusa. L’anno successivo Preti ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo nella fiction Furore, trasmessa su Canale 5.

Ha poi recitato in altre produzioni, tra cui Un Professore con Alessandro Gassman. La popolarità di Preti è aumentata nel 2016 quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Nel 2024 è arrivata l’esperienza de La Talpa.

Prima di incontrare Venus Williams, l’attore ha amato altre donne molto note tra cui alcune tenniste. Nel 2014 ha avuto una relazione con Flavia Pennetta. Poi ha frequentato: Eleonora Berlusconi, Rossella Fiamingo e Fiammetta Cicogna.

La sua liaison più nota è sicuramente quella con Claudia Gerini, durata dal 2017 al 2018, e finita tra strascichi e incomprensioni. Nel 2020 un’altra tennista, Susanna Giovanardi, con tanto di convivenza durante la pandemia. Ma dopo poco tempo anche questo rapporto è giunto al termine.