Jesse Williams e Alejandra Onieva si sono sposati in gran segreto

L'attore di Grey's Anatomy Jesse Williams e la spagnola Alejandra Onieva si sono sposati a Chicago: nozze intime dopo un anno d’amore vissuto con discrezione

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Getty Images Alejandra Onieva e Jesse Williams

Si sono sposati in gran segreto, lontano dai riflettori e dalle cronache mondane. Jesse William e Alejandra Onieva hanno pronunciato il loro sì negli Stati Uniti, a Chicago, città natale dell’attore, scegliendo una cerimonia privata e raccolta. A confermare la notizia sono fonti vicine alla coppia, rilanciate da TMZ e dalla stampa spagnola, che parlano di un evento intimo, celebrato alcuni mesi fa alla presenza di familiari e amici più stretti.

Una scelta coerente con il profilo mantenuto fin dall’inizio della relazione: discrezione, poche apparizioni pubbliche e nessuna esposizione eccessiva della vita privata. L’attrice madrilena, nota in Italia per il ruolo di Soledad nella soap opera Il Segreto, e l’attore statunitense, celebre per il ruolo del dottor Jackson in Grey’s Anatomy, hanno così suggellato un rapporto costruito lontano dall’attenzione mediatica, preferendo la dimensione personale a quella pubblica.

A quanto pare la cerimonia si sarebbe svolta in un clima di grande semplicità, senza clamori, ma con un forte coinvolgimento emotivo. La Onieva, come riportato da chi era presente, sarebbe apparsa serena e sorridente.

Il matrimonio di Jesse Williams e Alejandra Onieva

La storia tra Jesse Williams e Alejandra Onieva è diventata di dominio pubblico solo nell’estate del 2025, quando alcune apparizioni insieme hanno attirato l’attenzione. Prima a Madrid, dove sono stati fotografati mentre passeggiavano fianco a fianco, poi a Roma, in occasione della première della serie Hotel Costiera, dove si sono conosciuti e innamorati.

Da lì, una serie di presenze condivise: il Festival del Cinema di San Sebastián, nuove uscite pubbliche e viaggi in diverse città europee, tra cui Milano. Ogni apparizione ha contribuito ad alimentare l’interesse attorno alla coppia. Entrambi, però, hanno scelto di non commentare apertamente la relazione.

Alejandra Onieva, 33 anni, appartenente ad una famiglia popolare in Spagna (il fratello maggiore Íñigo Onieva è finito al centro della cronaca rosa spagnola per via del suo matrimonio con Tamara Falcó, marchesa di Griñón), ha sempre privilegiato il proprio percorso professionale provando a stare alla larga da certi chiacchiericci.

Non è la prima volta che la stampa internazionale si occupa della sua vita privata: in passato, e per ben quattro anni, è stata legata ad un altro attore di Hollywood, Sebastian Stan, conosciuto ai più per il ruolo di Winter Soldier nell’Universo Marvel.

Per Williams, 44 anni, si tratta invece del secondo matrimonio: è stato sposato con Aryn Drake-Lee, dalla quale ha avuto due figli, Sadie, di 12 anni, e Maceo, di 10.

Dal set alla realtà, l’incontro sul set di Hotel Costiera

Il legame tra i novelli sposi è sbocciato durante le riprese di Hotel Costiera, serie di Prime Video ambientata in Italia. Tra un ciak e l’altro, tra Positano e la Costiera Amalfitana, la collaborazione professionale si è progressivamente trasformata in qualcosa di più.

Williams interpreta un ex marine in cerca di una nuova vita, mentre Onieva veste i panni di un personaggio avvolto dal mistero. Secondo fonti vicine alla produzione, l’intesa tra i due sarebbe stata evidente fin dalle prime settimane di lavorazione, fino a consolidarsi in una relazione stabile.

Dopo la fine delle riprese, la frequentazione è proseguita lontano dalle telecamere, fino alla decisione di ufficializzare il rapporto con il matrimonio. Un passo che arriva dopo oltre un anno di relazione e che segna una nuova, splendida, fase per entrambi.