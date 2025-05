Richard Gere a Milano, l’indiscrezione sulla moglie: “La incontrai a Positano ma non mi riconobbe”

Fonte: IPA Alejandra Silva e Richard Gere

Si può incontrare Richard Gere e non riconoscerlo? No, non è un titolo di fantascienza, bensì la realtà: a raccontarlo con la consueta ironia che lo contraddistingue è il celebre attore hollywoodiano che, rivelando il primo incontro avvenuto con l’attuale moglie, svela l’accaduto. Gere infatti ha conosciuto Alejandra Silva, sua consorte dal 2018, a Positano e rivela che in quell’occasione la donna non lo riconobbe. Anzi, lo scambiò per un altro. Impossibile, ma vero.

Richard Gere, la moglie Alejandra Silva al primo incontro “Pensavo fosse George Clooney”

Sembra assurdo, ma il primo incontro tra Richard Gere e l’attuale moglie Alejandra Silva non fu esattamente una scena da film. Oppure sì, potrebbe esserlo, di quei film semi-comici in cui una serie di equivoci tra i protagonisti alla fine si sciolgono in un abbraccio d’amore, ma prima strappano più di qualche risata.

Sì perché il divo di Hollywood, indimenticabile interprete di pellicole iconiche come American Gigolò, Ufficiale e gentiluomo e Pretty Woman al fianco di Julia Roberts, solo per citarne alcuni, fu scambiato per un altro attore il giorno in cui incrociò per la prima volta gli occhi di quella che sarebbe diventata sua moglie.

Il tutto iniziò in quel di Positano, la cornice perfetta per un amore da favola: era il 2014 e Gere soggiornava a Villa Treville, un hotel di cui Silva era proprietaria. Lì è nato l’amore, anche se in realtà l’attore ha confessato che all’inizio la futura moglie non solo non lo riconobbe, ma lo aveva persino scambiato per George Clooney.

Un equivoco degno della migliore sceneggiatura romantica e dal quale poi era sbocciato il sentimento che ancora oggi lega Richard e Alejandra a distanza di 11 anni. Poco dopo quel primo incontro la coppia aveva debuttato ufficialmente al Festival del Cinema di Taormina, dove erano apparsi sul red carpet, e da allora non si erano più lasciati.

Quattro anni dopo era arrivato il matrimonio, celebrato a Pound Ridge, alla vigilia del quale Alejandra aveva romanticamente dichiarato “Richard è il mio eroe nella vita reale. Ero un po’ persa, senza luce, ha dato un senso alla mia vita. Oggi ci apparteniamo”. Dopo una serie di amori complicati, come quello con la top model Cindy Crawford, finalmente Gere aveva incontrato la sua anima gemella.

Richard Gere e Alejandra Silva, un amore da favola e una famiglia allargata

Così, da un primo divertente equivoco che non può non strappare un sorriso, le cose tra Richard Gere e la moglie Alejandra Silva erano andate a gonfie vele e ancora oggi i due sono più uniti che mai.

Lo scorso 25 maggio il divo è arrivato a Milano per assistere alla presentazione del documentario La saggezza della felicità dedicato alla vita del Dalai Lama: l’attore infatti è noto per il suo impegno nel buddismo e nei diritti umani, e in questa occasione ha condiviso con il pubblico la sua esperienza nella produzione del film e il significato che la figura del Dalai Lama ha avuto nella sua vita.

Ed è in questa occasione che Gere ha raccontato l’aneddoto su sua moglie Alejandra, con la quale Richard ha una grande famiglia allargata: la coppia ha due figli, Alexander e James, più altri due figli nati dalle rispettive precedenti relazioni, Albert, figlio di Silva e avuto dall’imprenditore Govind Friedland, e Homer, figlio di Richard e nato dal matrimonio con Carey Lowell.

Finora Richard e Alejandra hanno vissuto in America, ma proprio quest’anno hanno deciso di trasferirsi a Madrid con i loro due figli, un importante cambiamento che Gere ha accettato con entusiasmo per amore della moglie: “Per Alejandra sarà meraviglioso stare più vicina alla sua famiglia. È stata molto generosa a concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi credo sia giusto che io gliene conceda almeno altri sei nel suo” ha dichiarato infatti con amore il divo di Hollywood, a testimonianza di quanto ami e rispetti la consorte.

Questo cambiamento segna anche una nuova fase della vita dell’attore in cui la famiglia, le radici e la tranquillità sono le sue priorità, dopo una carriera piena di successi.