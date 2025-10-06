Che tempo che fa, pagelle del 5 ottobre: la letterina di Luciana Littizzetto (10), nuova fase per Mara Venier (8)

Tanta attualità a Che tempo che fa ma non solo: interessante la presenza di Mara Venier, che porta allegria e un mezzo annuncio

Pubblicato: 6 Ottobre 2025 08:07

Che Tempo Che Fa è ripartito domenica 5 ottobre 2025, in diretta sul Nove, per la 23esima edizione. In studio una carrellata di ospiti eccellenti, senza rinunciare alla comica Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerback, compagne di viaggio storiche di Fabio Fazio.

Richard Gere contro Trump. Voto: 8

Che tempo che fa, le pagelle del 5 ottobre: cos'è accaduto in studio
