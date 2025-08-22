IPA Mara Venier e Marzullo andranno da Fazio

La Rai ha dato il via libera alla partecipazione di Mara Venier e Gigi Marzullo al talk domenicale di Fabio Fazio, Che Tempo che Fa su Nove. Stando alle prime indiscrezioni, Mara Venier sarà presente alcune puntate, mentre Marzullo occuperà un posto fisso al tavolo.

I due volti storici della tv italiana tornano così sotto i riflettori della domenica sera, pronti a dettare il tono della trasmissione con la loro personalità unica.

Mara Venier confermata a Che Tempo che Fa: quante puntate vedremo

Dopo settimane di voci, sarebbe arrivata la conferma: Mara Venier sarà ospite di Che Tempo che Fa ma solo ed esclusivamente per alcune puntate selezionate.

Dagospia riporta che la conduttrice prenderà parte al programma in un numero limitato di puntate, come anticipato all’inizio dell’estate.

Il pubblico potrà seguirla prima negli studi di Domenica In e poche ore dopo al tavolo di Fazio, in diretta da Milano su Nove. Insomma, potrà alternare i due impegni senza troppa fatica, indubbiamente è una regina in grado di dominare due palcoscenici televisivi nello stesso giorno.

Domenica In 2025: Mara Venier torna al timone da sola

La 50esima edizione di Domenica In era stata pensata per essere condotta insieme a Gabriele Corsi, che però ha rinunciato a metà luglio, costringendo la Rai a ridisegnare il programma.

Zia Mara torna al timone in solitaria, con la sua capacità di fare sentire ogni spettatore al centro della scena. È un ritorno che non punta solo alla routine della conduzione, ma alla creazione di piccole magie televisive che solo lei sa orchestrare, fatta di sorrisi, battute in libertà e quella sensibilità che riesce a fare breccia nel pubblico di ogni età.

Gigi Marzullo ottiene il posto fisso nel talk di Fabio Fazio

Gigi Marzullo, invece, dopo anni di apparizioni sporadiche, avrà finalmente un ruolo stabile al tavolo di Che Tempo che Fa. In passato aveva lamentato la riduzione dei suoi spazi notturni e l’esclusione dai palinsesti principali, ma ora il conduttore si siederà al tavolo ogni domenica con la sua parlantina inconfondibile e l’istinto per raccontare storie che restano nella memoria.

Canale 9 si sta prendendo tutti i conduttori della Rai?

Negli ultimi mesi il Nove ha costruito un vero arsenale di conduttori Rai, trasformando il canale in un magnete per i volti più noti del piccolo schermo. Mara Venier e Gigi Marzullo non sono che la punta dell’iceberg: anche Fabio Fazio e Amadeus hanno portato il loro talento, portando sul canale un mix di esperienza, personalità e seguito consolidato.

Ogni domenica e in prima serata, Nove propone un palinsesto che sembra rubato alla Rai, ma con un twist: volti amati in situazioni nuove, conversazioni inattese e un ritmo che tiene lo spettatore incollato.

Il canale gioca sul fattore sorpresa, alternando i grandi nomi con ospiti freschi, creando un ecosistema televisivo dove ogni puntata promette qualcosa di diverso senza perdere la qualità dei protagonisti