Domenica In, dopo l’addio di Corsi la Rai propone a Mara Venier due nomi nuovi

In seguito alla rinuncia del conduttore, si riapre la corsa per affiancare Zia Mara nella nuova edizione del programma e a sorpresa spuntano due personaggi inediti

IPA Mara Venier a Domenica In

Dopo l’addio inaspettato di Gabriele Corsi a Domenica In erano in molti ad aspettarsi una domenica in solitaria per Mara Venier, ormai padrona di casa da molti anni dello storico contenitore domenicale. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la Rai avrebbe intenzione di affiancare alla conduttrice veneziana almeno un co-conduttore. Un modo per dare anche respiro a Zia Mara, in evidente affanno nelle ultime stagioni, e regalare anche qualche novità al format, che rischia la ripetizione e monotonia.

Chi prende il posto di Gabriele Corsi a Domenica In

Stando a quanto fa sapere L’Espresso, “sono giorni di febbrili riunioni a Via Teulada, con la presenza fissa del nuovo manager di Mara Venier, Beppe Caschetto. L’unica richiesta della conduttrice, anche sul tema Corsi, pare sia stata e continui a essere quella di mantenere distinte e separate le due conduzioni“. Insomma, Mara sembra decisa a non cedere il suo spazio riconquistato, tra l’altro, dopo un lungo periodo di lontananza dalla tv di Stato.

L’idea di tentare nuovi innesti nel format domenicale non sarebbe ancora sfumata. Gli ultimi due nomi che la direzione DayTime avrebbe avanzato alla conduttrice veneziana sarebbero quelli di Enzo Miccio ed Umberto Broccoli.

“Il primo, già alla conduzione di Top – tutto quanto fa tendenza su Rai 2, – si legge sul magazine – non sarebbe affatto sgradito alla Venier. Dubbi e riserve, invece, su Broccoli. Il suo ruolo, nelle intenzioni dell’azienda, sarebbe far raccontare il lungo viaggio televisivo fatto da Domenica In. La trasmissione, ideata da Corrado, proprio quest’anno festeggerà i cinquant’anni di messa in onda”.

Quello di Broccoli sarebbe uno spazio informativo, tra costume e tradizioni, sulla scia di quello che svolge già dal 2023 a La volta buona di Caterina Balivo. Dove racconta aneddoti e retroscena sul mondo dello spettacolo. Ma tornando a Domenica In, non c’è per il momento nulla di stabilito.

Cosa è successo tra Mara Venier e Gabriele Corsi

Dopo l’annuncio ai palinsesti della nuova stagione televisiva, la Rai ha fatto sapere che Gabriele Corsi non affiancherà più Mara Venier alla conduzione della nuova edizione di Domenica In.

In un comunicato ha parlato di una decisione “presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista”.

Ma quando Corsi ha smesso di seguire Mara Venier su Instagram la faccenda ha assunto altri contorni. E proprio la bionda presentatrice ha condiviso sui suoi social un articolo informativo in cui si sussurrava di una richiesta cachet troppo alta da parte di Gabriele che avrebbe fatto saltare la collaborazione.

Ipotesi seccamente smentita dal diretto interessato tramite la sua agenzia. “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla Rai un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato“, si legge sul profilo social della MNcomm.

E poi: “Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni”.

Infine: “Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.