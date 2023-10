Fonte: IPA Vittorio Sgarbi e il figlio Carlo Brenner

Vittorio Sgarbi, il celebre critico d’arte, politico e opinionista televisivo, ha riconosciuto tre figli: Carlo Brenner, il maggiore, è nato da una relazione tra il critico e la stilista Patrizia Brenner, e ha un rapporto molto complicato con il padre, di cui non ha voluto neanche prendere il cognome.

Chi è Carlo Brenner Sgarbi, il figlio maggiore di Vittorio

Vittorio Sgarbi non è proprio quello che definiremmo un padre modello: per sua ammissione non ha mai voluto né una famiglia né dei figli, confessando di avere probabilmente più di quaranta figli sparsi per il mondo.

“Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre. Non mi diverto a fare il padre, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene”, aveva dichiarato in un’intervista al settimanale Chi.

Il critico d’arte ha riconosciuto tre figli, avuti da tre relazioni diverse: Carlo, Alba ed Evelina. Sgarbi si è sempre definito solo un “padre biologico” per loro, ammettendo di aver sempre mantenuto un certo distacco. Per buona parte della loro vita si è limitato a mantenerli economicamente, ma è comunque riuscito a creare un legame, soprattutto con le due figlie. La nascita di Carlo non era programmata: “L’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo”.

Nato a Milano nel 1988, Carlo Brenner Sgarbi è il primo figlio del politico e critico d’arte. Sua madre era Patrizia Brenner, stilista italiana di origine austriaca morta nel 2002 a causa di una grave forma di leucemia con cui ha combattuto per molti anni.

Laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, Carlo Brenner Sgarbi ha poi concluso la sua formazione alla LUISS di Roma, specializzandosi in Relazioni Internazionali. In passato ha lavorato come giornalista per Il Post e come impiegato alla Banca Intesa San Paolo. Oggi vive e lavora a New York, anche se non è noto in che settore.

Riservato come le sorelle, Carlo mantiene un basso profilo, tanto che non si conosce nulla sulla sua vita privata.

I rapporti difficili tra padre e figlio

Il rapporto fra Vittorio Sgarbi è sempre stato molto complesso, proprio per questo Carlo ha scelto di mantenere il cognome della madre. Ha raccontato in diverse occasioni di non aver ricevuto alcuna educazione da parte del padre, totalmente assente nella sua vita se non dal punto di vista economico.

Dal canto suo, Sgarbi non ha mai negato le accuse e ha ammesso il proprio distacco dalla vita del figlio, raccontando di aver più che altro provveduto al suo sostentamento con 11 milioni di lire al mese.

Dall’altro lato Patrizia Brenner si è battuta per i diritti del figlio Carlo: non fu subito riconosciuto da Vittorio Sgarbi come figlio suo, portando avanti una lunga battaglia legale. Sgarbi rivelò poi in un’intervista di aver proposto al ragazzo di trasferirsi a Roma con lui, ma Carlo rifiutò l’offerta rimanendo a Varese, probabilmente a causa del rapporto difficile con il padre.

Oggi i rapporti tra i due sono ai minimi termini: durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, il figlio del critico d’arte lo ha attaccato affermando: “Non posso essere orgoglioso perché non ho mai ricevuto un’educazione da parte tua”.

Lo stesso Vittorio Sgarbi ha ammesso di non aver mai voluto fare il padre dei suoi figli: “Non mi è mai stato simpatico mio figlio, oggi mi è stato piuttosto antipatico. Secondo te, Costanzo, io sono l’ultimo str***o e non conto nulla? Mia madre di qua, mia madre di là… Si è dimenticato di dire che io davo 11 milioni al mese alla famiglia di sua madre e a lui. Io ci sono. Tieniti il nome di tua madre, se non ti piace il mio. Ho fatto bene a non dartela l’educazione. Sei perfetto così. (…) L’educazione è orrore. Ringrazia il cielo. Io non te la volevo dare”, aveva replicato Sgarbi in diretta tv.