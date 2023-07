Amadeus: “Gli idioti vogliono sempre parlare”: la verità sulle parole contro Morgan

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Amadeus, solitamente uomo dai toni pacati e dal sorriso sempre presente, ha dato segni di insofferenza. A rivelarlo un post su Instagram totalmente inaspettato e dal sapore fortemente polemico. Alla fine, dunque, si è arrabbiato anche lui: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. Queste le parole nette e lapidarie accompagnate da un laconico commento: “Più volte ho constatato che è proprio così”. Mentre per altri personaggi la critica e la polemica sono più o meno all’ordine del giorno, quando si parla del conduttore reduce da Sanremo 2023 è impossibile non chiedersi che cosa sia accaduto per suscitare tanta amarezza. La risposta è presto data: a scatenare le ire di “Ama” – come è solito chiamarlo l’amico Fiorello sul palco – sembra siano stati Morgan e Vittorio Sgarbi.

Amadeus contro Morgan e Sgarbi?

Poche parole condivise in un post su Instagram da Amadeus hanno scatenato il web. Siamo solo a inizio luglio e il mese parte con la prima polemica nel mondo dello spettacolo. Ma a chi sono indirizzate le irate parole? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro, guardando a quanto accaduto lo scorso 21 giugno, quando si era tenuto un incontro al Maxxi, il museo di arte contemporanea di Roma, per presentare gli eventi culturali della struttura per il mese di luglio. Al convegno erano presenti Morgan e Vittorio Sgarbi e proprio su quest’ultimo si sono scatenate le polemiche in quanto il critico d’arte avrebbe utilizzato un linguaggio fortemente sessista e volgare. A renderlo evidente i dipendenti del museo, che avevano scritto una lettera per esprimere la propria indignazione al direttore Alessandro Giuli, che solo nella giornata di ieri si è espresso a favore dei propri dipendenti.

Non solo, sul palco, il famoso critico d’arte e sottosegretario alla cultura aveva apertamente criticato Amadeus e la sua gestione del Festival della Canzone: “Domani mi occuperò del caso Sanremo – aveva detto Sgarbi -, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”. Morgan aveva quindi incalzato: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”. Amadeus viene paragonato alla strega del Mago di Oz sconfitta da Dorothy e alla fine Sgarbi ha offerto a Morgan, scherzando, la conduzione dell’Ariston: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende“.

Il post misterioso su Instagram

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Amadeus non specifica a chi si rivolge, ma accompagna le parole al commento: “Più volte ho constatato che è proprio così…”. Sottoscrivendo la posizione di chi ha scritto quella frase.

L’ipotesi più plausibile, dunque, è quella che identifica Morgan e Sgarbi come destinatari dell’ira del conduttore. Il conduttore della kermesse musicale, riconfermato anche per il prossimo anno, sembra aver risposto proprio al critico d’arte e al cantante che dal palco del Maxxi, durante lo stesso evento diventato un “caso” per le frasi sessiste e volgari, hanno duramente criticato l’operato di Amadeus. La conferma che Amadeus parli proprio di loro al momento non c’è. Ma i fan del conduttore sembrano non avere dubbi.