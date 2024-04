Fiorello sgancia finalmente la bomba nella puntata di oggi, 12 aprile, a Viva Rai2!. È tutto vero, Amadeus lascia la Rai per il Nove ma lui non lo seguirà. Ospite musicale è Tony Effe e il pubblico della trasmissione insorge. I commenti sul profilo Instagram sono tutti critiche.

Fiorello: “Amadeus via dalla Rai? È tutto vero”

Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast di Viva Rai2! chiude la settimana con la notizia che ormai tutti ci aspettavamo ma che nessuno avrebbe voluto sentire. È vero Amadeus lascia la Rai, se ne va passando “al canale radice quadrata di 81”, ossia al Nove. Fiorello non ce la fa più a stare zitto, troppa la pressione. In questi giorni era un continuo chiedere che cosa avrebbe fatto Amadeus e se era vero che se ne sarebbe andato via dalla Rai. Una notizia che appunto ha dell’incredibile.

E così nella puntata di oggi a Viva Rai2!, Fiorello mostra la busta della Rai che contiene il comunicato fatidico. Insomma è tutto vero. Amadeus ha detto addio alla Rai.

Il pubblico è diviso. E adesso chi farà Sanremo? Per Affari tuoi invece c’è già un nome, ossia Stefano De Martino. Intanto fioccano commenti sul profilo Instagram di Viva Rai2!. C’è chi dimostra solidarietà ad Amadeus: “Bravo Amadeus fai bene. Questi hanno distrutto in pochi mesi un patrimonio di professionalità della Rai…”; ” Fai bene amadeus siamo con te , vedi quello che stanno facendo con i giornalisti , spicca il volo”. C’è chi prova profonda tristezza: “😢😢😢😢💔peggio per la Rai…. Ora veramente non la guarderà più nessuno. Soprattutto Sanremo! Buona fortuna Amadeus. Ti meriti il meglio…❤️Hai fatto tantissimo per la Rai. Che tristezza..“.

Poi c’è chi teme anche per Fiorello: “.. voglio sperare che tu Fiore non voglia seguire i tuoi amici sul canale 3×3 ….sulla mia tv non si vede il canale 8+1 ….”. Altri invece che gli consigliano di andarsene pure lui: “Fiorello conviene anche a te andare sul 9 !!”. Ma su questo è lo stesso presentato a rassicurare che non fa tutto in coppia con Amadeus. Ma c’è chi non ci crede: “Ti aspettiamo sulla 18:2 a settembre @rosario_fiorello …. Non vediamo l’ora!!!!!😍😍😍😍😍”.

Fiorello e l’incognita Sanremo

Adesso che è ufficiale, Amadeus ha lasciato la Rai, il vero problema è il Festival di Sanremo. Chi lo condurrà il prossimo anno? E se fosse Carlo Conti… Ma qualcuno avanza un’altra idea: “Perché non farlo voi, Sanremo? Così come state! Sarebbe una rivoluzione!!!”, riferendosi alla squadra di Viva Rai2!.

Viva Rai2!, Tony Effe delude

A proposito di musica, il super ospite della puntata di oggi, 12 aprile, è Tony Effe. Ma il pubblico di Viva Rai2! non sempre apprezzare per niente. Soprattutto dopo l’incantevole esibizione di Gianluca Guidi.

I commenti su Instagram sono impietosi. “Peggior ospite dell’anno… coreografia sempre top”, “Contenuti zero, voce zero, tenuta del palco zero, presenza scenica zero! La Rai che concede ancora spazio a chi ha il coraggio di definirsi artista! Boh!”. E ancora: “Pensa come stanno rovinati i giovani d’oggi per piacergli sto tipo de canzoni e avere certi soggetti come”; “Non mi piace”; “Bella la coreografia ma la canzone non mi piace”.