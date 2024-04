Fiorello a Viva Rai2!, se ne va pure lui? “Non è facile dire quello che devono comunicare”

Fiorello annuncia: “Ci sarà una dichiarazione Rai” e lascia tutti col fiato sospeso a Viva Rai2! nella puntata di oggi 11 aprile. Mentre si aspetta l’alba con le note di Luca Barbarossa per un inizio di giornata davvero romantico, come qualcuno scrive su Instagram: “Quanti ricordi riaffiorano con questa canzone!”.

Fiorello, Amadeus alla prova del Nove

“Roma fatata lasciami cantare una serenata” – intona Luca Barbarossa in apertura del programma, con l’alba che sorge dietro Ponte Milvio. La banda del buonumore, capitanata da Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast, anche oggi si destreggia tra musica, battute e le notizie del giorno. Ospite al glass è la comica e attrice Michela Giraud, al suo debutto da regista.

“Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare” – introduce così Fiorello il primo argomento della rassegna, tornando nuovamente sulla questione di Amadeus che lascia la Rai. La ‘bomba’ – definita così da diverse testate – sganciata ieri dal conduttore su Amadeus, continua a fare parlare di sé nella puntata odierna: “Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà – dice scherzando Fiorello – ‘Amadeus alla prova del Nove?’ ,’Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?”, ed è così che parte un gioco con la audience presente al Foro Italico.

Fiorello lascia la Rai con Amadeus: lui ironizza

Il risultato? In molti danno per certa la partenza del conduttore dei Sanremo da record. Fiorello continua: “Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima. E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no”.

La satira politica dello showman di fiducia continua anche questa mattina, tema caldo della discussione è il debito pubblico del Paese: “Giorgetti dice ‘Debito a tremila miliardi di euro’, porca miseria! Verrà saldato in 300 mila comodissime rate mensili – scherza prontamente Fiorello – dopo non si dica che uno ai figli non lascia niente. Per i prossimi bambini, appena dicono è nato, esclamano ‘Ecco 100 milioni di euro di debito!’. Giorgetti va a giovare al Superenalotto tutti i giorni – ironizza, per poi aggiungere – Nuove regole dal Governo, ‘Imposta di successione e donazioni’, praticamente conviene morire entro il secondo trimestre del 2025”.

Luca Barbarossa e Michela Giraud a Viva Rai2!

Dopo Gianluca Guidi, l’intrattenitore musicale di oggi a Viva Rai2! è Luca Barbarossa. Tocca a lui dare la sveglia agli italiani con una ballata iconica, Roma spogliata, che commuove il pubblico di Fiorello. Sul profilo Instagram dello show è una pioggia di cuoricini. C’è chi scrive: “Che bella questa canzone!👏”; “Nooooo 😭😭 che ricordi….!!! Sanremo 1981 !! Avevo 5 anni !! Barbarossa era un ragazzo!! ❤️❤️❤️❤️”.

Altra ospite a Viva Rai2! è la simpaticissima Michela Giraud che interpreta in diretta il suo trailer e si prende la sua rivincita sulla severa insegnante di danza, come lei stessa ha commentato su Instagram: “EDICATO ALLA MIA MAESTRA DI DANZA CHE MI HA MESSO 15 ANNI IN ULTIMA FILA CIAONE”. E tutti a chiedersi dov’era Ryan Gosling.