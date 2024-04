Fiorello a Viva Rai2!: “Amadeus lascia la Rai? Ci sono cambiamenti in atto”

Fiorello dà il meglio di sé nella puntata di oggi 10 aprile a Viva Rai2!: ricorda l’anniversario dello scioglimento dei Beatles con un video inedito davvero esilarante, ritorna sul probabile addio alla Rai di Amadeus e lancia un appello serio per i morti sul lavoro a seguito dell’esplosione della centrale idroelettrica a Suviana. Super ospite musicale è Gianluca Guidi, il figlio di Johnny Dorelli, che incanta tutti sulle note di Come fly with me, il brano di Frank Sinatra.

Fiorello e le voci sull’addio di Amadeus alla Rai

La settimana con il buonumore di Viva Rai2! continua senza sosta: Fiorello, accompagnato come di consueto da Biggio, Casciari e tutta la banda, apre il mercoledì con una nuova puntata.

Si parte dalle ultime voci che darebbero Amadeus sempre più lontano dalla Rai, dopo il commento nella puntata di ieri 9 aprile. Fiorello ci scherza su: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”. E alla domanda ‘Amadeus resta in Rai o va altrove?’, lo showman ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del ‘Silenzio fuori ordinanza’, dicendo tra le risate: “Questo lo dedico alla Rai”.

Fiorello, frecciatina a Fedez a Belve

Poi una battuta su Fedez dopo l’intervista alla trasmissione ‘Belve’ della Fagnani: “Oggi se ne parla ovunque. Ha raccontato della crisi con la Ferragni… Insomma, tra moglie e marito non mettere il candito”.

Dalla televisione si passa alla politica, restando però comunque in tema: “Il governo avrà più spazio in tv? Vi dico solo che i pacchi, qualora un giorno non dovessero essere più di Amadeus, li condurrà il ministro Lollobrigida”, l’ironia di Fiorello, che ha commentato poi la foto della stretta di mano tra Schlein e Conte. “I due non si guardano proprio… tra l’altro, dopo la stretta di mano sono state riscontrate tre falangi fratturate, un polso slogato e un’infiammazione al metacarpo”.

Sempre attuale il tema dei carburanti in aumento: “Quando la benzina aumenta dicono sempre ‘le accise’ – dice Fiorello -. I vari governi dicono sempre in campagna elettorale, ‘toglieremo le accise’, ma non lo fa mai nessuno. I rincari ora continueranno: la benzina si dividerà in Super, Diesel e Gran Riserva barricata”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello, l’appello serio dopo la tragedia di Suviana

In chiusura di puntata, Fiorello si fa serio nell’introdurre un’esibizione sulle note di ‘Generale’ di Francesco De Gregori: “Vorremmo sempre regalarvi del buonumore ma, a volte, lo si fa con la morte nel cuore”, dice. Il riferimento è non solo alle guerre, in cui “la pace è sempre più lontana”, ma anche ai morti sul lavoro e alla tragedia di ieri a Suviana, nel Bolognese: “Non possiamo rimanere insensibili di fronte a queste cose. Si parla sempre di sicurezza sul lavoro, ma a quanto pare non basta mai. La gente che lavora va tutelata sempre“.

“Noi, la mattina, cerchiamo per 40 minuti non dico di farvi dimenticare queste tragedie, perché non vanno dimenticate, ma di farvi iniziare la giornata con un piccolo sorriso”, conclude.

Gianluca Guidi incanta a Viva Rai2!

Un momento di puro spettacolo nella puntata di oggi, 10 aprile, di Viva Rai2! lo regala Gianluca Guidi che si lancia in una suggestiva interpretazione di Come fly with me, il celebre brano di Frank Sinatra. Fiorello lo presenta così: “Io gli voglio veramente bene come uomo e poi lo stimo e lo ammiro come artista”.

Il pubblico è semplicemente entusiasta e i commenti sulla pagina Instagram sono solo di ammirazione: “Talento👏lo vedrei piu spesso, ironico, voce stupenda ,mestiere!!! Lui sottostimato dalla tv, nei teatri spopola, ❤️ vederlo piu spesso sarebbe un piacere”. “B R A V I S S I M O …meriterebbe molta più considerazione”; “Quando talento e raffinatezza si uniscono all unisono..”. “Bravissimo! la stessa classe del suo grande papà Johnny Dorelli ❤️”; “Più invecchia e più assomiglia al padre!!Anche nella voce!!”.