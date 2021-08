editato in: da

Sia che tu non voglia avere figli, che lo desideri profondamente o non ci stia pensando affatto, potresti ritrovarti a sognare di essere incinta, uno tra i sogni più comuni. Il nostro subconscio ci parla spesso attraverso simboli mentre dormiamo e, indipendentemente da come ti senti riguardo l’essere madre, sogni come questo non sono necessariamente legati direttamente alla gravidanza vera e propria, né sono premonizioni. Quindi se non desideri essere in dolce attesa non preoccuparti. Sono sogni normalmente felici e significano che qualcosa di grande è in arrivo per te. Proprio come il risultato finale di una gravidanza è un bambino, sognare di essere incinta può simboleggiare un cambiamento che potrebbe portarti a cambiare completamente vita. Se hai sognato di essere incinta e anche di partorire, scopri quali sono i significati, le varianti e come interpretarlo.

Cosa significa sognare di essere incinta

Carl Jung sosteneva che i sogni sono manifestazioni dell’inconscio attraverso simboli e archetipi, e non desideri incompiuti come pensava Freud. In definitiva sono un prodotto della sfera emotiva, di ciò che hai pensato e vissuto di recente, quindi al risveglio potresti confrontarli con quello che ti è successo di recente. Sognare di essere incinta può avere come significato che qualcosa nella tua vita è in fase di cambiamento o che alcune idee creative nuove stanno prendendo forma. Simboleggiare un cammino di crescita personale, il migliorarsi, il maturare. In psicologia si pensa che la gravidanza, come simbolo, rappresenti un obiettivo che ci sta a cuore e che vorremmo vedere realizzato, come un progetto o qualcosa che possa cambiare la nostra vita.

Potrebbe essere la manifestazione di una parte della tua personalità che non si è ancora fatta avanti e che desidera creare qualcosa di nuovo, un lavoro che vorresti da tanto tempo, un nuovo corso di studi, una nuova passione, un nuovo amore che fiorisce. Magari stai per dover affrontare delle nuove responsabilità, creare un’attività tutta tua e il tuo inconscio spera che tutto vada per il meglio, come una gravidanza che segue il suo corso senza problemi. Il subconscio ti mostrerà le nuove sfide sotto forma di un bambino perché, come un neonato appena venuto al mondo, richiederanno la tua cura, in modo che i progetti possano crescere raggiungendo gli obiettivi che ti sei prefissata.

Capita anche di sognare di essere incinta quando ci si sente oppressi e stressati da qualcosa di cui vorremmo liberarci, un po’ come un parto. Un lavoro che non ti corrisponde, una relazione d’amore sbagliata, l’incapacità di fare una scelta. Ovviamente può essere anche che desideri profondamente di essere incinta ma al momento tu non riesca e il sogno stia indicando, semplicemente, qualcosa che è importante per te. In questo caso può servire come valvola di scarico per rilasciare in modo sicuro stress e frustrazioni.

Sognare di essere incinta e partorire

Sognare che stai partorendo significa che stai per iniziare qualcosa, un nuovo lato di te che sta emergendo, una nuova fase della tua vita che inizia, e sta a te, da sveglia, cercare di comprendere quale potrebbero essere queste novità. Ma può anche comunicarti un messaggio di successo, ovvero che stai per raggiungere il tuo obiettivo a breve e ti attendono giorni finalmente felici.

Sognare di essere incinta di due gemelli

Sognare di aspettare dei gemelli può significare che hai più scelte da fare e sensazioni contrastanti al riguardo, oppure che in questo periodo tu ti stia destreggiando tra due responsabilità, cui stai dedicando il tuo tempo e le energie in quanto entrambi sono ugualmente importanti.

Sognare di essere incinta di una femmina

Se aspetti veramente un figlio di cui non sai ancora il sesso, sognare di essere incinta di una femmina potrebbe essere il tuo desiderio profondo di avere una bambina. Se non sei incinta la bambina che è dentro di te potresti essere tu. Una bimba che forse vuole riscattarsi cominciando una nuova vita piena di soddisfazioni, specialmente se hai avuto una brutta infanzia.

Sognare di essere incinta in menopausa

La menopausa è un momento difficile per una donna, con tutti i cambiamenti fisici e psicologici che deve affrontare. Sognare di essere incinta in menopausa può simboleggiare il desiderio di vivere una seconda giovinezza, come un bambino rappresenta una nuova vita.