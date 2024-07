Sanno aprirci gli occhi sui nostri errori e darci un consiglio onesto (e utile) per i nostri problemi. E anche se non ci fanno sconti, le amiche sincere sono preziose e necessarie. Ma non sono tutte uguali: ecco come individuarle e apprezzarle

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Amica sincera: perché ne abbiamo bisogno e come riconoscerla

Non importa quanti follower abbiamo sui social o quante persone conosciamo realmente. Ci sono delle amiche speciali, e rare, di cui avremmo bisogno tutte: sono quelle che riescono ad essere sincere con noi. Questo non significa che, in genere, le amiche siano false o bugiarde. Spesso, per evitare di cacciarsi in situazioni imbarazzanti, preferiscono tenere per sé le proprie opinioni simulando un apprezzamento che non esiste. Ad esempio, se ci siamo fatte una tintura di un colore inverosimile, qualcuna ci dirà “Stai benissimo!”, altre si esprimeranno con un “Davvero originale!”, ma l’amica sincera, quella che tiene a noi sul serio, ci avvertirà subito: “Amo, questa tinta è tremenda, non ti dona per niente!” . Certo, ricevere una critica ci fa male e tortura la nostra autostima – che magari è già bassina. Ma preferiremmo che ci dicessero solo quello che ci fa piacere e gratifica il nostro ego? Così rischieremmo di vivere una specie di recita perenne tra persone che non si dicono quello che pensano davvero, rifugiandosi dietro comodi schermi di “cortese” ipocrisia: magari capita più spesso di quel che si pensi, ma è comunque una situazione un po’ assurda. Quello di cui abbiamo proprio bisogno è un’amica che riesca a essere sincera con noi perché ci vuole bene, tiene a noi e non vorrebbe mai vederci soffrire o apparire in modo sbagliato. Ecco come riconoscere le amiche sincere per apprezzarle e ricambiarle.

Amiche sincere e come individuarle

L’amica “Freccia Rossa”: veloce e diretta

No, non è quella che prende il famoso convoglio delle Ferrovie dello Stato, ma è la donna che va dritta come un treno al cuore del problema. Se deve dirci che quel tipo con cui usciamo non le piace per niente perché ha sentito strane storie su di lui, lo fa senza perdere tempo, con un tono di voce pacato e gentile, così come le carrozze executive del Freccia Rossa, ma precisa e affilata come il muso del treno che può andare fino a 400 km all’ora. Una così non si ferma di fronte ai nostri sguardi timorosi e sospettosi, ma punta decisa al “core”: quel ragazzo non fa per noi e rischiamo seriamente di andare incontro a un bel po’ di sofferenza. Possiamo anche non dar retta all’amica Freccia Rossa che non fa fermate intermedie e ci conduce (molto) velocemente di fronte all’evidenza dei fatti, ma la sua sincerità ci sta indicando il binario giusto da seguire.

La sua sincerità: è precisa, perchè vuole metterci in guardia!

L’amica “Bacio”: dolce e attenta

È quella la cui sincerità viene addolcita da tante premure e gentilezze. Se deve dirci qualcosa, lo fa con molta calma e prendendo le cose alla lontana. Prima di avvisarci che qualcosa non va, ci riempie di coccole e complimenti, sottolineando quanto le nostre scelte siano sempre azzeccate e intelligenti. Poi, amabile come il famoso cioccolatino avvolto nella carta argentata, ci conduce con dolcezza verso la nocciola dura che va addentata e eliminata: può essere un atteggiamento troppo accondiscendente sul lavoro, l’eccessiva pazienza col fidanzato che se ne approfitta, l’outfit di ieri che faceva apparire smisurato il nostro sedere da ballerina (o almeno così pensiamo che sia). L’amica Bacio è sincera ma con tenerezza e il suo atteggiamento leale e limpido non ci infastidisce mai, perché sa sempre trovare il modo delicato e attento per mostrarci la verità. Anche con un consiglio profondo e saggio come il bigliettino avvolto intorno al cioccolatino sferico.

La sua sincerità: è very soft, perchè non vuole farci male!

L’amica “Trapper”: onesta e chiara

Con la disinvoltura con cui chi fa trap allinea rime, concetti e giudizi in maniera tagliente ma anche coraggiosa, l’amica Trapper non ce le manda a dire ma si espone in prima persona su ciò che pensa e ritiene giusto. Quando ci parla, ci trasmette la sua sincerità intessuta di affetto e comprensione, ma non fa sconti. Se abbiamo sbagliato, ce lo fa notare con chiarezza. Se vuole dirci la sua opinione sul nostro comportamento, non si fa remore a esprimerci ciò che pensa. A volte può apparire severa o poco sensibile, ma è il suo modo per venirci incontro in maniera diretta e senza inutili giri di parole. Poi però ci abbraccia forte o ci fa un regalino. È una dura dal cuore tenero che può rivelarsi la best tra tutte le nostre best friend.

La sua sincerità: è un po’ rude, ma ci fa aprire gli occhi all’istante!

L’amica “Spritz”: sorridente e sdrammatizzante

È la più divertente delle amiche sincere. Brillante, solare, leggera, trasforma in una sit-com comica anche la circostanza più tragica. Gradevole e stimolante come il famoso aperitivo arancione, trova sempre il modo di alleviare le nostre pene. Non è affatto una donna superficiale, ma sa dare il giusto valore alle cose, ai fatti e ai sentimenti. Il suo modo di essere sincera è lieve e pungente al tempo stesso. Con le sue battute ci prende un po’ in giro e ci fa ridere dei nostri casini, ma nel frattempo ci aiuta a trovare una verità, una soluzione, un modo per riparare ad un errore o per evitarlo in tempo. L’amica “Spritz” ci regala quell’allegria necessaria ad alleggerire la nostra vita: la sua sincerità è un balsamo benefico che ci aiuta a cavarcela meglio.

La sua sincerità: è rasserenante e illuminante, come lei!

L’amica “Sciamana”: intuitiva e un po’ magica

È la più schiva delle amiche sincere. Si fa sentire poco, non ama la compagnia e la confusione, preferisce la solitudine. Eppure, quando la sentiamo, sembra trascorsi solo pochi minuti dall’ultima volta che ci siamo incontrate. Lei sa come ascoltarci senza giudicare; le sue parole sono sempre sagge, misurate e perfette per noi. L’amica “Sciamana” ci capisce al volo, è in assoluta sintonia con noi e può dirci qualsiasi cosa (per esempio, che abbiamo toppato alla grandissima col partner) senza ferirci ma trasmettendoci forza e migliore consapevolezza di noi stesse. Come ci riesce? Forse perché è una donna molto empatica e sensibile. Ma potrebbe avere un “plus” magico che noi non conosciamo, chissà. Intanto è sempre pronta a regalarci una pietra di protezione o una tisana per dormire serenamente.

La sua sincerità: è avvolgente e convincente, una luce nel buio!

E noi, siamo amiche sincere?

Ammettiamolo: non è furbo essere sincere al 100% con chiunque. Sarebbe controproducente in vari ambiti e potrebbe anche farci apparire arroganti. Ma con le amiche, quelle vere, riusciamo ad essere proprio spontanee e leali? Lo siamo di sicuro se ci poniamo nei loro confronti con la massima naturalezza, senza assumere atteggiamenti non nostri solo per apparire migliori, più cool, più smart. L’amicizia non vuole maschere o pose: è un sentimento che si nutre di rispetto, fiducia, sensibilità, vicinanza emotiva e, appunto, di sincerità. Questo non significa andare sempre d’accordo, anzi. Due vere amiche possono litigare furiosamente, magari proprio perché la sincerità di una ha colpito l’altra. Ma dopo mezz’ora faranno pace chiedendosi scusa a vicenda. È un rischio che vale la pena di correre per tenersi stretta un’amica sincera: pensate che incubo sarebbe essere circondate solo da persone “finte” che non si espongono mai perché di noi, in realtà, non gliene importa un bel niente.