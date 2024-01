Abbiamo tutti un modo diverso di vivere l'amicizia e di relazionarci con le persone a cui teniamo. Gioca con il test che ti svela come ti comporti con loro e come ti considerano

Fonte: 123RF Test: Che amica sei?

Alzi la mano chi non ha moltissimi amici: tra Tiktok, Instagram, WhatsApp, annoveriamo una quantità di friends da fare invidia a Khaby Lame. Ma siamo davvero sicure di poterli definire veramente “amici” o “amiche”? Non sono di certo i like e i cuoricini a legarci tra noi con la forza e l’energia di una autentica amicizia. Avere un legame amicale con qualcuno significa potersi fidare di quella persona, contare sulla sua disponibilità, essere sicure del suo affetto e del suo rispetto, sempre e comunque. Come ha scritto Isbel Allende: “La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio.”

Gli amici si scelgono

Un rapporto di amicizia può durare tutta la vita, anche se non ci si frequenta assiduamente. È basato sull’intesa, il confronto, la condivisione. Ed ha un valore aggiunto rispetto ad altri legami, come ad esempio quelli familiari: gli amici si scelgono a vicenda. L’importanza di questa scelta risiede nell’intenzione positiva di creare volontariamente una relazione con una persona simile a noi – o anche diversissima – con cui è scattata la scintilla di simpatia, fiducia e affetto.

Equilibrio tra dare e avere

Un altro elemento fondante della vera amicizia è la reciprocità: tra amici dovrebbe esserci un buon equilibrio di dare e avere. Quello che riceviamo dagli altri, in termini di attenzioni, ascolto, presenza, affetto, dovremmo restituirlo, magari a modo nostro, ma sempre con sincerità e consapevolezza. I veri amici sono la nostra “rete di sicurezza” contro gli imprevisti della vita, i momenti critici, i pasticci personali. E noi dovremmo esserlo per loro.

Scopri il tuo ruolo

Gli amici e le amiche, però, non sono tutti uguali: a seconda del carattere e della loro attitudine, possono essere saggi, svitati, teneri, premurosi, fraterni, più o meno espansivi. Ma ci rendiamo conto che ognuno di loro ci è necessario perché ci dona qualcosa che ci arricchisce e noi ricambiamo allo stesso modo. E tu, sei sicura di sapere che tipo di amica sei e come ti considerano gli altri? Da sole non è facile capirlo. Per scoprirlo, gioca con il test che ti svela che ruolo hai con le persone a te più care e come ti vedono le tue (e i tuoi) best friends.