Chiara Biasi, chi è l’influencer e amica di Chiara Ferragni

Fonte: Getty Images Chiara Biasi

Tra le influencer più seguite e amate, oltre a Chiara Ferragni, spunta sicuramente il nome di Chiara Biasi, ragazza di Pordenone che fin dagli anni del liceo ha seguito la sua passione per la moda raccontandola sui social. Una passione che non l’ha solo portata tra i nomi più influenti del settore, ma anche tra le amiche più care e più fidate dell’imprenditrice digitale più chiacchierata di Italia. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Chiara Biasi

Chiara Biasi è nata a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, il 28 marzo 1990 sotto il segno dell’Ariete. Molto legata alla sua famiglia e alla madre Paola Pivetta, Chiara ha due fratelli più piccoli, Alessio e Bianca. È da sempre appassionata di moda, arte e viaggi, tematiche che l’hanno portata ad entrare nel mondo dei blogger.

Fonte: IPA

All’età di 19 anni, sicura di ciò che vuole diventare, lascia il Friuli e si trasferisce a Milano dove studia fotografia, arte e design e approfondisce la sua amicizia con Chiara Ferragni, conosciuta tramite un social qualche anno prima. Proprio grazie questa amicizia, Chiara Biasi decide di aprire il suo blog di moda, cibo, viaggi e design. Da quel momento la sua carriera non ha smesso di brillare. Nel 2017 esce una sua biografia intitolata Chiaroscuri, in cui racconta gran parte della sua vita. Collabora con grandi brand e come Bikini Lovers e Pin up stars.

Legata per 3 anni all’ex calciatore e imprenditore Oscar Branzani, i due vivono una stupenda storia d’amore, poi finita per alcuni rumors riguardanti dei tradimenti. Da quel momento Chiara Biasi entra nel circolo delle indiscrezioni che la vedono relazionarsi con Marco Borriello prima e Adrian Cardoso.

Nel 2016 si fidanza col calciatore Simone Zaza: una storia che li porta a convivere a Valencia fino al 2018. Una volta giunti al capolinea, Chiara Biasi torna in Italia. Nell’estate 2022 i fan credono in una relazione con Mattia Facca, il Global Retail Merchandising Manager di Balenciaga: una voce mai confermata.

Chiara Biasi e l’ischemia

All’età di 20 anni Chiara Biasi deve fare i conti con un momento molto complicato della sua vita. L’influencer, dopo un’ischemia, si rende conto di dover ridefinire le sue priorità. Proprio a causa di questo problema, racconta l’influencer, è stata costretta a curarsi tramite la somministrazione di diversi farmaci che l’hanno portata a dimagrire molto.

Una condizione che spiega la sua forma fisica, spesso fonte di polemiche degli haters, che parlano di anoressia e di un racconto sbagliato della giusta forma dell’influencer sui social, che potrebbe portare le sue giovani followers a un rapporto sbagliato col cibo.

Chiara Biasi e l’amicizia con Chiara Ferragni

La conoscenza tra le due Chiare nasce ben prima del trasferimento della Biasi a Milano. La ragazza ha raccontato che le due si sono conosciute su un social chiamato 2.0: “Io e Chiara ci siamo conosciute su una piattaforma che si chiamava 2.0. Ai tempi andava moltissimo, soprattutto in Lombardia. Io ero l’unica tra Veneto e Friuli. Lei era al primo posto in quel sito e io ero tipo quinta. Ci siamo addocchiate e abbiamo fatto amicizia. Poi, a 19 anni, cercavo casa a Milano e lei me ne ha consigliate alcune. Un giorno sono scesa a Moscova a Milano con mia mamma, e ho sentito urlare il mio nome: era Chiara. Già ai tempi, sui social, era una forte.”

Fonte: IPA

Un’amicizia durevole nel tempo, che le due hanno sempre portato avanti in ogni momento, bello o brutto che fosse. Dai brutti momenti legati alla salute di Fedez, fino alla fine della relazione dei Ferragnez, Chiara Biasi è sempre stata un supporto per l’imprenditrice digitale, con cui continua a postare foto e video che raccontano il loro rapporto speciale.