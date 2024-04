Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez continuano a tenere le loro vite separate. Da circa un mese, infatti, è stata ufficializzata la crisi sentimentale tra i due, confermata dalla stessa influencer durante un’intervista concessa a Fabio Fazio per la trasmissione Che tempo che fa. Fedez, in seguito, ha avvalorato le indiscrezioni che lo vedevano già fuori dall’attico coniugale di Milano City Life, dove la coppia si era trasferita di recente, condividendo sul suo account Instagram ufficiale, degli scatti del suo nuovo appartamento milanese.

Il rapper e l’imprenditrice digitale hanno anche vissuto separati le vacanze pasquali. Fedez, infatti, è rimasto nel capoluogo lombardo mentre Chiara Ferragni è volata a Dubai con i figli Leone e Vittoria. Al suo ritorno, però, è stato il cantante a portare via i bambini, decidendo di portarli con sé in vacanza a Miami.

Da allora, l’influencer non ha più condiviso contenuti sul suo account Instagram ufficiale ma, di recente, è stata avvistata in una località sul lago di Garda con delle amiche. Vista la sua presenza nella località lombarda, alcune indiscrezioni ipotizzano che Chiara Ferragni sia in cerca di una nuova casa.

Chiara Ferragni si sposta sul Lago di Garda?

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo davvero complicato. L’imprenditrice digitale, infatti, è al centro di una complicata vicenda giudiziaria, scaturita dallo scandalo del pandoro e arrivata, infine, a un’indagine per truffa a suo carico. Oltre ai problemi lavorativi, l’influencer ha confessato, anche, di essere in un momento di profonda crisi con Fedez. La coppia, ormai, vive separata e, mentre il cantante si trova a Miami con i due figli, Chiara Ferragni ha preoccupato tutti i suoi sostenitori per la sua prolungata assenza dai social.

A far tirare a tutti gli ammiratori dell’influencer un sospiro di sollievo, sono arrivate le recenti immagini dell’imprenditrice digitale, che è stata avvistata a Salò, sulle rive del Lago di Garda, mentre si godeva una cena tra amiche. Chiara Ferragni, infatti, è ritratta nelle foto nello storico Bar Italia in compagnia di Veronica Ferraro e Chiara Biasi. La presenza in zona dell’influencer è stata testimoniata dai canali d’informazione locali, soprattutto attraverso i social network.

Nella pagina Instagram di Orgoglio Bresciano, infatti, si legge il post: “La Ferry a Salò”. La pagina social, raccontando la notizia del soggiorno a Brescia dell’influencer, ha ipotizzato una possibile motivazione della sua presenza in zona: “Chiara Ferragni fotografata dai paparazzi di OGBS al Bar Italia di Salò. È in compagnia di Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Le tre sono accompagnate da un bodyguard. Vuole prendere casa nel bresciano?”. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’imprenditrice digitale potrebbe essere interessata a un investimento immobiliare nella zona del Lago di Garda, che sembra esserle piaciuta molto.

Chiara Ferragni, il possibile destino di Villa Matilda

Chiara Ferragni, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere l’intenzione di comprare una villa sulle rive del Lago di Garda. Ma, solo lo scorso anno, l’influencer e il marito hanno concluso la ristrutturazione di una magnifica dimora sul Lago di Como. Si tratta di Villa Matilda, splendida casa dal fascino antico con piscina a sfioro esterna.

La dimora, però, secondo le indiscrezioni, potrebbe restare di proprietà di Fedez, dopo la separazione della coppia e, quindi, Chiara Ferragni starebbe pensando di guardarsi intorno per l’acquisto di una nuova villa.