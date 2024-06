Fonte: IPA Chiara Ferragni

Il 2024 è certamente un anno pieno di cambiamenti per Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, è stata al centro del caso Pandoro nelle ultime settimane del 2023 e, da allora, per l’imprenditrice digitale nulla è stato come prima. Chiara Ferragni è stata indagata per truffa insieme al manager delle sue società Fabio Maria Damato che, adesso, ha lasciato il suo ruolo nelle imprese dell’influencer. Inoltre l’influencer ha subito la perdita di molti followers sul suo profilo Instagram. Ma, oltre ai cambiamenti sul lato professionale, Chiara Ferragni ha anche subito la separazione dal marito Fedez.

I due, infatti, hanno entrambi annunciato in televisione, di aver, almeno momentaneamente, separato le loro strade e, adesso, sembrerebbero vivere delle nuove storie d’amore. Si è vociferato, a lungo, infatti, di un flirt tra Fedez e la modella Garance Authié. Mentre il nome di Chiara Ferragni è stato avvicinato a quello del rapper Tony Effe. Secondo le ultime indiscrezioni, in ogni caso, la nuova fiamma dell’influencer digitale non sarebbe il cantante ma un medico toscano.

Chiara Ferragni, il possibile flirt

Da diverse settimane si rincorrono le voci di possibili nuove relazioni amorose, che vedono come protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper è stato visto al Gran Premio di Monaco di Formula Uno insieme a Garance Authié ma la frequentazione tra i due sarebbe già al capolinea. L’imprenditrice digitale, invece, sembrava molto vicina a Tony Effe ma, adesso, alcune indiscrezioni, hanno svelato chi è il vero flirt dell’influencer.

Secondo Mam.e.it, infatti, Chiara Ferragni si sarebbe invaghita di un medico toscano, conosciuto durante uno dei suoi weekend a Forte dei Marmi: “Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Chiara Ferragni, chi è il medico toscano?

Chiara Ferragni starebbe frequentando, quindi, un medico toscano e, secondo, Dagospia, si tratterebbe di Andrea Bisciotti: “Chiara Ferragni ha una frequentazione con un ortopedico di 31 anni di nome Andrea. Dagospia è in grado di rivelare qualche dettaglio in più: il medico che ha catturato l’attenzione dell’influencer si chiama Andrea Bisciotti”.

Il nuovo amore dell’influencer vivrebbe a Milano e avrebbe tra i suoi followers Instagram proprio Chiara Ferragni: “È toscano, si è laureato all’università di Parma, lavora presso l’Humanitas di Milano, volto angelico e addominale scolpito. Su Instagram il misconosciuto Bisciotti ha come follower d’eccezione proprio Chiara Ferragni”. Inoltre Andrea Bisciotti sarebbe molto sportivo e avrebbe un fisico da urlo: “Sui social mostra una vita da sportivo, tra surf, barche, vacanze e moto d’acqua, che consegna l’immagine di un condizione piuttosto agiata”.

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni era stata avvistata a pranzo in un ristorante milanese con un uomo misterioso. Visto il suo lavoro nel capoluogo lombardo, si poteva trattare proprio del bel dottore toscano, che sembra averle rubato il cuore.