Come si sarebbero conosciuti Chiara Ferragni e Silvio Campara. Una passione in comune sarebbe alla base del flirt

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni avrebbe una nuova relazione amorosa con Silvio Campara. L’influencer, infatti, sta vivendo la sua prima estate, dopo la separazione da Fedez. I due, infatti, hanno deciso di allontanarsi, in seguito a una profonda crisi, che è stata acuita anche dallo scandalo del Pandoro, scoppiato a fine 2023 e rimasto al centro della cronaca per diversi mesi. Il rapper e l’influencer hanno raccontato quanto accaduto in due diverse interviste televisive, una rilasciata da Chiara Ferragni a Che tempo che fa e l’altra concessa da Fedez a Francesca Fagnani per lo show televisivo Belve.

Da allora la coppia non si è più mostrata in pubblico insieme, a parte in occasione dei compleanni dei figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni, e i loro rapporti sembrano essere piuttosto burrascosi. Se Fedez, secondo le indiscrezioni avrebbe avuto diversi flirt, ma sarebbe stato legato soprattutto a Garance Authié, l’imprenditrice digitale, invece, farebbe coppia fissa con un’imprenditore, Silvio Campara, conosciuto a Forte dei Marmi.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, il primo incontro

Secondo le ultime indiscrezioni, Chiara Ferragni, dopo la fine del matrimonio con Fedez, avrebbe deciso di legarsi a un imprenditore: Silvio Campara. Infatti, anche se l’imprenditrice digitale si trova in vacanza a Mykonos con i figli e la sua famiglia, si rincorrono le voci di un nuovo suo presunto flirt. L’influencer si sarebbe invaghita dell’imprenditore, CEO di Golde Goose dal 2018.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, nota località di vacanza dove Chiara Ferragni ha passato diversi weekend di vacanza all’inizio dell’estate 2023. Lì l’influencer avrebbe conosciuto Silvio Campara in occasione dell’inaugurazione di un nuovo retail concept, che s’ispirava alla moda degli anni ’60 e di quella che veniva chiamata la villeggiatura. La moda, quindi, passione in comune della nuova coppia, avrebbe fatto scoppiare la scintilla.

Da allora i due farebbero coppia fissa, anche se l’imprenditore sarebbe ancora sposato e, come l’influencer, avrebbe anche dei figli, altro importante punto in comune tra i due.

Chiara Ferragni e Fedez, i presunti flirt

Da quando hanno annunciato la loro separazione, Chiara Ferragni e Fedez sono stati al centro della cronaca rosa mondana, per le diverse frequentazioni, di cui sarebbero stati protagonisti. Soprattutto il rapper è stato visto in compagnia di diverse ragazze, fino a quando è stato immortalato a passeggiare a bordo campo del circuito di Monaco di Formula Uno, insieme alla modella Garance Authié che, in seguito, è stata al suo fianco anche in delle notti milanesi e durante una vacanza in Puglia.

Meno numerose le indiscrezioni che si sono rincorse sul conto di Chiara Ferragni che, prima è stata avvicinata al nome del rapper Tony Effe e, in seguito, sembrava fare coppia fissa con un ortopedico toscano: Andrea Bisciotti. Il medico, più giovane dell’influencer, vive a Milano e sarebbe stato ritratto con lei in alcuni scatti.

Silvio Campara, invece, ha 45 anni ed è nato a Lugagnano di Sona. Dopo aver lavorato come cameriere e come commesso a Milano, nel 2018 è stato scelto come amministratore delegato di Golden Goose.